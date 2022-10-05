***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
05.10.2022 19:30
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.10.2022 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.336.879 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Sn. Resul ÖZMEN' e tahsisli olarak, 25.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılmasına ilişkin olarak ekli Fonun Kullanım Yerleri Yönetim Kurulu Raporunun kabulüne katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067653
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0030
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,7414
En Düşük
18,5581
18:0518,2172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0295
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,3521
En Düşük
18,1790
18:051.021,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,62
|Açılış
|: 1.021,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.020,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5615
|18,5861
|% 0,01
|
|Euro
|18,2088
|18,2184
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,6826
|20,7863
|% 0,08
|
|Frank
|18,6965
|18,8091
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9269
|4,9516
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-2,61
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.849
|6.925
|-6,00
|
|Yarım
|3.337
|3.386
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.692
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,71
|20,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,39
|0,04
|
|B. Petrol
|94,31
|94,31
|-0,11
|