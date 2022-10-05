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***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

05.10.2022 19:30
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımın


***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Açıklamalar

   Şirketimizin 05.10.2022 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.336.879 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak  suretiyle, Sn. Resul ÖZMEN' e tahsisli olarak, 25.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılmasına ilişkin olarak ekli Fonun Kullanım Yerleri Yönetim Kurulu Raporunun kabulüne katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 
Kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067653


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PKART 22,08 19.226.414 % 9,96  
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Tam 6.849 6.925 -6,00  
Yarım 3.337 3.386 -2,00  
Çeyrek 1.672 1.692 -2,00  
Gümüş.Ons 20,71 20,75 0,07  
Gümüş Gr. 12,37 12,39 0,04  
B. Petrol 94,31 94,31 -0,11  
Seans Raporu 18:05
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