***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 15.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.336.879 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Sn. Fatih EREN' e tahsisli olarak, 40.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılmasına ilişkin olarak ekli Fonun Kullanım Yerleri Yönetim Kurulu Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129462BIST