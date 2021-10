***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiOkenos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarımsal üretim, toptan gıda ürünleri alım-satımı 2170000 1244700 TRY 57,36 Bağlı OrtaklıkBest Frutta Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Tarımsal üretim, toptan gıda ürünleri alım-satımı 6600000 1226800 TRY 18,58 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969603BIST