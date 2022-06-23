***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.06.2022 23:36
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ANIL ÖZGÜR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Danışman 15.11.2019 İcrada Görevli Evet 3.53 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
İHSAN SERKAN KAZANCIK 01.03.2021 Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
EZGİ GİZEM KARADAĞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 07.06.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil
SUMANİ GÜRLÜK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 17.06.2022 İcrada Görevli Değil Evet 3.53 B Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039024
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -31,09
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
18:0517,3546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0148
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3891
En Düşük
17,3014
18:0518,3328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2112
18:051.018,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,24
|Açılış
|: 1.018,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.015,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|14,53
|467.615.789
|% 9,99
|
|UFUK
|79,30
|5.529.660
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|12.796.969
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|299.025.489
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.815.314
|% 9,94
|
|MZHLD
|99,00
|5.458.167
|% -10,00
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|941.160
|% -9,98
|
|IHAAS
|26,16
|1.038.343
|% -7,69
|
|BRKO
|1,46
|939.815
|% -5,19
|
|THYAO
|50,55
|3.339.500.493
|% -2,88
|
|SISE
|21,56
|1.686.073.246
|% -2,88
|
|EREGL
|27,58
|1.631.610.165
|% -2,20
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|SASA
|44,90
|1.303.900.284
|% -0,44
|
|ODAS
|3,24
|1.222.084.496
|% 2,86
|
|YKBNK
|4,84
|1.191.186.699
|% -1,63
|
|TSKB
|2,18
|380.800.557
|% -3,54
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|EKGYO
|2,59
|380.277.812
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3461
|17,3546
|% 0,09
|
|Euro
|18,2321
|18,3328
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,2020
|21,3084
|% 0,12
|
|Frank
|17,9744
|18,0827
|% 0,14
|
|Riyal
|4,6089
|4,6321
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-14,64
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|-6,04
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.742
|6.868
|-50,00
|
|Yarım
|3.310
|3.359
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.679
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,97
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|-0,23
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,85
|
Seans Raporu
18:05
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