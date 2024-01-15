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***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.01.2024 20:34
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Okenos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarımsal üretim, toptan gıda ürünleri alım-satımı 2170000 1244700 TRY 57,36 Bağlı Ortaklık
Alpefe İthalat İhracat Ticaret A.Ş. Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240672


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AGROT 16,94 301.151.145 % 10,00  
IMASM 13,64 228.221.381 % 10,00  
EKOS 58,90 1.653.150.532 % 9,99  
ESCOM 46,46 37.903.944 % 9,99  
VKING 31,30 54.954.561 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 29,9060 30,0540 % -0,15  
Euro 32,7503 32,9893 % 0,10  
Sterlin 38,1070 38,2982 % -0,36  
Frank 34,9417 35,1522 % -0,66  
Riyal 7,9830 8,0231 % -0,24  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,21 23,25 % 0,66  
Platin 914,72 916,82 % 0,66  
Paladyum 970,35 977,85 % 0,66  
Brent Pet. 78,15 78,15 % 0,66  
Altın Ons 2.054,40 2.054,62 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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