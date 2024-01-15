***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.01.2024 20:34
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Okenos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarımsal üretim, toptan gıda ürünleri alım-satımı 2170000 1244700 TRY 57,36 Bağlı Ortaklık
Alpefe İthalat İhracat Ticaret A.Ş. Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240672
BIST
'
18:058.044
En Düşük
|Değişim
|: 0,72%
|| 57,55
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
18:0530,0482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0498
|Açılış
|: 30,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,8955
18:0533,0262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0692
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,7662
18:051.984,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,68
|Açılış
|: 1.983,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.975,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGROT
|16,94
|301.151.145
|% 10,00
|
|IMASM
|13,64
|228.221.381
|% 10,00
|
|EKOS
|58,90
|1.653.150.532
|% 9,99
|
|ESCOM
|46,46
|37.903.944
|% 9,99
|
|VKING
|31,30
|54.954.561
|% 9,98
|
|DOGUB
|18,48
|199.664.419
|% -8,97
|
|PEGYO
|20,04
|296.198.805
|% -8,91
|
|METUR
|6,79
|55.130.780
|% -7,49
|
|BTCIM
|100,90
|245.647.216
|% -6,66
|
|SELGD
|21,30
|7.367.870
|% -6,08
|
|THYAO
|253,25
|8.802.777.034
|% 0,90
|
|KCHOL
|160,30
|5.910.909.267
|% 3,09
|
|AKBNK
|43,18
|5.682.826.504
|% -0,18
|
|ISCTR
|25,20
|4.732.887.935
|% -2,93
|
|YKBNK
|22,42
|4.323.627.983
|% -2,27
|
|YKBNK
|22,42
|4.323.627.983
|% -2,27
|
|ISCTR
|25,20
|4.732.887.935
|% -2,93
|
|EKGYO
|8,27
|1.193.970.980
|% 0,98
|
|AKBNK
|43,18
|5.682.826.504
|% -0,18
|
|ADESE
|2,26
|277.758.243
|% 9,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9060
|30,0540
|% -0,15
|
|Euro
|32,7503
|32,9893
|% 0,10
|
|Sterlin
|38,1070
|38,2982
|% -0,36
|
|Frank
|34,9417
|35,1522
|% -0,66
|
|Riyal
|7,9830
|8,0231
|% -0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,21
|23,25
|% 0,66
|
|Platin
|914,72
|916,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|970,35
|977,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,15
|78,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.054,40
|2.054,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOFER
Yüzde 6.28 oranında artışla 32.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 497, 210 adet işlem
-
17:58PASEU
Yüzde 5.46 oranında artışla 56.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 029, 630 adet işlem
-
17:57BINHO
Yüzde 8.03 oranında artışla 336.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 317, 681 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, ASTOR, KCHOL
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 24 artarak (% 0.58 ) 7, 135