***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviFATİH EREN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 16.03.2023 İcrada Görevli 3.53 A Bağımsız Üye DeğilALİ RIZA KİBRİTÇİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 09.03.2023 İcrada Görevli Değil 3.53 B Bağımsız Üye DeğilEZGİ GİZEM KARADAĞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.06.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilYILDIRIM BEYAZIT DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.03.2024 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilSEÇKİN ATAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.03.2024 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269101BIST