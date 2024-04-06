***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.04.2024 11:06
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FATİH EREN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 16.03.2023 İcrada Görevli 3.53 A Bağımsız Üye Değil
ALİ RIZA KİBRİTÇİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 09.03.2023 İcrada Görevli Değil 3.53 B Bağımsız Üye Değil
EZGİ GİZEM KARADAĞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.06.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
YILDIRIM BEYAZIT DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.03.2024 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
SEÇKİN ATAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.03.2024 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269101
BIST
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18:059.619
En Düşük
|Değişim
|: 5,37%
|| 489,81
|Açılış
|: 9.276
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|Önceki Kapanış
|: 9.129
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9.250
En Yüksek
9.619
18:0532,0158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1200
|Açılış
|: 31,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
18:0534,7525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0954
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
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34,7748
En Düşük
34,4804
18:052.392,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 43,47
|Açılış
|: 2.393,51
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
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2.397,04
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARTI
|4,51
|54.344.915
|% 10,00
|
|UMPAS
|12,21
|1.693.379
|% 10,00
|
|MRGYO
|5,06
|81.494.973
|% 10,00
|
|KUTPO
|108,90
|230.441.273
|% 10,00
|
|KRDMA
|18,81
|91.502.055
|% 10,00
|
|AKENR
|15,00
|1.929.151.404
|% -8,26
|
|BSOKE
|24,60
|408.488.495
|% -5,60
|
|CASA
|97,15
|5.100.498
|% -5,40
|
|PATEK
|105,80
|618.319.508
|% -4,51
|
|VRGYO
|35,00
|230.190.730
|% -4,48
|
|THYAO
|307,25
|16.558.566.432
|% 5,95
|
|ISCTR
|12,76
|10.152.010.934
|% 2,08
|
|YKBNK
|30,20
|8.074.039.215
|% 5,59
|
|TUPRS
|179,70
|4.749.146.654
|% 5,77
|
|EREGL
|41,38
|4.481.875.391
|% 4,97
|
|ISCTR
|12,76
|10.152.010.934
|% 2,08
|
|ZOREN
|5,75
|1.523.012.337
|% 9,32
|
|YKBNK
|30,20
|8.074.039.215
|% 5,59
|
|EKGYO
|9,88
|1.936.695.752
|% 6,47
|
|VAKBN
|16,64
|2.072.530.639
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0117
|32,0158
|% 0,38
|
|Euro
|34,6531
|34,7525
|% 0,28
|
|Sterlin
|40,2412
|40,4429
|% 0,61
|
|Frank
|35,3012
|35,4781
|% 0,58
|
|Riyal
|8,4898
|8,5323
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,46
|27,52
|% 0,66
|
|Platin
|928,81
|934,21
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.002,54
|1.011,67
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,90
|90,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.329,36
|2.330,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59LKMNH
Yüzde 8.98 oranında artışla 70.40 lira fiyatla işlem gören hissede 854, 275 adet işlem
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17:58AYGAZ
Yüzde 8.45 oranında artışla 163.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 240 adet işlem
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17:57TRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 43.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 820, 388 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 418, 97 artarak (% 5.18 ) 8, 512
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALARK, KENT, ESCOM, CRDFA, TMPOL, UMPAS, KRDMD, PASEU, MRGYO, KRDMA