***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziMerkez mah.Kağıthane Cad.Dap vadi Y Ofis 5/55 Kağıthane - İstanbulYeni Şirket MerkeziMaslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No.9 D.10 Sarıyer-İstanbulDeğişiklik Tarihi10/02/2021AçıklamalarŞirketimizin merkez adres değişikliği İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 10 Şubat 2021 tarihinde tescil, 10 Şubat 2021 tarih ve 10264 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908999BIST