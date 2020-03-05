***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
05.03.2020 21:57
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1-Yeniden yapılan vazife taksiminde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Emin Canacankatan'ın ,Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Anıl Özgür'ün seçilmelerine,
2- Kurumsal Yönetim Komitesinde Tayfun Bora Kumru'dan boşalan üyeliğe Anıl Özgür'ün,
3-Riskin Erken Saptanması Komitesinde Nurettin Türkoğlu'ndan boşalan üyeliğe Emin Canacankatan'ın seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824746
BIST
18:05111.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.029,70
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
18:056,1218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0437
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1341
En Düşük
6,0635
18:056,8726
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1031
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8832
En Düşük
6,7574
18:05329,36
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 9,17
|Açılış
|: 329,36
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
329,45
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.194.695
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.067.431
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.271.170
|% 14,91
|
|BURVA
|16,50
|383.211
|% 13,32
|
|QNBFB
|51,70
|1.735.733
|% 10,94
|
|ISKUR
|420.000,00
|420.000
|% -16,83
|
|YKGYO
|2,97
|59.906.234
|% -10,81
|
|OZRDN
|2,22
|26.771
|% -7,50
|
|PENGD
|4,41
|24.576.661
|% -7,16
|
|EMKEL
|1,70
|377.981
|% -6,08
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 1,68
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% -1,04
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8956
|7,9352
|% 1,27
|
|Frank
|6,4246
|6,4633
|% 1,54
|
|Riyal
|1,6258
|1,6339
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|35,30
|
|Altın Gr.
|329
|329
|8,83
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,46
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,06
|
|B. Petrol
|49,91
|49,91
|-1,22
|