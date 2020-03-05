***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.08.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.1-Yeniden yapılan vazife taksiminde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Emin Canacankatan'ın ,Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Anıl Özgür'ün seçilmelerine,2- Kurumsal Yönetim Komitesinde Tayfun Bora Kumru'dan boşalan üyeliğe Anıl Özgür'ün,3-Riskin Erken Saptanması Komitesinde Nurettin Türkoğlu'ndan boşalan üyeliğe Emin Canacankatan'ın seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824746BIST