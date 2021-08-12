***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz olağan genel kurul toplantısı sonuçlarının tescilini müteakiben yönetim kurulumuz komiteleri aşağıda yer alan şekilde oluşturulmuştur.1- Denetimden Sorumlu Komitenin 2 kişiden oluşturulmasına ve Komite Başkanlığı'na Batuhan Aykurt ‘un üyeliğe İhsan Serkan Kazancık'ın seçilmelerine,2-Kurumsal Yönetim Komitesinin 2 kişiden oluşturulmasına ve Komite Başkanlığı'na Anıl Özgür'ün, üyeliğe Batuhan Aykurt'un seçilmelerine,3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.10.2013 tarih 2013/25 nolu kararında düzenlendiği üzere Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,4-Riskin Erken Saptanması Komitesinin 2 kişiden oluşturulmasına ve Komite Başkanlığı'na İhsan Serkan Kazancık ‘ın, üyeliğe Zülabidin Özay'ın seçilmelerine,5-Yönetim Kurulumuzun Komitelerinin ve Komite üyeliklerinin bundan böyle yukarıdaki şekilde belirlenmesine ve yürütülmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957822BIST