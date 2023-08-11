Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MNDRS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu

11.08.2023 18:10
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu


***MNDRS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )

Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler MNDRS
İlgili Şirket Ünvanı MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Satışa Konu Paylar TRAMNDRS91B0

Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, MNDRS, TRAMNDRS91B0 27.292.576 10,91703

Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Akça Holding A.Ş. / 27.292.576 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL) 9,16
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 7,33 TL - 10,99 TL
İşlem Tarihi 14.08.2023
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.

Ek Açıklamalar
Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek toplam 27.292.576 TL nominal değerli paylarının Akça Holding A.Ş.'ye pay başına 9,16 TL fiyattan tahsisli olarak satışı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 14/08/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184601


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.714
Değişim :  3,67% |  272,88
Açılış :  7.453  
Önceki Kapanış :  7.442  
En Düşük
7.398 En Yüksek
7.721
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RUBNS 39,38 155.695.091 % 10,00  
PETKM 18,92 3.922.979.420 % 10,00  
ELITE 25,74 80.648.255 % 10,00  
PAPIL 25,08 131.623.941 % 10,00  
AKYHO 3,74 52.165.504 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,0308 27,0485 % 0,19  
Euro 29,6242 29,6321 % -0,01  
Sterlin 34,2372 34,4089 % 0,25  
Frank 30,7279 30,9131 % 0,09  
Riyal 7,1858 7,2219 % 0,06  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.914 1.915 2,16  
Altın Gr. 1.665 1.665 3,36  
Cumhuriyet 11.381 11.553 0,00  
Tam 11.105 11.207 19,00  
Yarım 5.561 5.630 10,00  
Çeyrek 2.781 2.815 5,00  
Gümüş.Ons 22,67 22,69 -0,02  
Gümüş Gr. 19,71 19,73 -0,01  
B. Petrol 87,19 87,19 0,79  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru