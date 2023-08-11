***MNDRS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***MNDRS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler MNDRSİlgili Şirket Ünvanı MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Satışa Konu Paylar TRAMNDRS91B0Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, MNDRS, TRAMNDRS91B0 27.292.576 10,91703Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Akça Holding A.Ş. / 27.292.576 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)İşlem Fiyatı (TL) 9,16Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 7,33 TL - 10,99 TLİşlem Tarihi 14.08.2023İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.Ek AçıklamalarMenderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek toplam 27.292.576 TL nominal değerli paylarının Akça Holding A.Ş.'ye pay başına 9,16 TL fiyattan tahsisli olarak satışı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 14/08/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184601BIST