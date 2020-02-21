***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 16:45
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820861
BIST
18:00116.820
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.177,88
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
18:006,1152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0141
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
18:006,6390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0529
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6390
En Düşük
6,5655
18:00323,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 5,60
|Açılış
|: 323,32
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,91
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|110.760.684
|% 19,97
|
|RYSAS
|9,56
|6.198.562
|% 19,95
|
|RYGYO
|9,78
|103.313.612
|% 18,12
|
|ESCOM
|3,12
|9.546.462
|% 14,71
|
|GYHOL
|26,90
|677.364
|% 14,08
|
|MIPAZ
|3,01
|169.692.614
|% -15,45
|
|HATEK
|8,45
|14.556.139
|% -8,85
|
|QNBFL
|142,90
|4.841.688
|% -5,86
|
|QNBFB
|43,00
|482.961
|% -5,49
|
|SUMAS
|9,00
|118.113
|% -5,26
|
|THYAO
|14,48
|1.838.122.071
|% 0,77
|
|ASELS
|28,84
|1.367.421.802
|% 1,69
|
|KOZAA
|12,58
|771.152.253
|% 11,92
|
|IPEKE
|9,75
|713.988.183
|% 5,86
|
|KRDMD
|2,82
|574.401.329
|% 4,06
|
|EKGYO
|1,54
|368.953.877
|% 0,65
|
|ODAS
|2,13
|442.335.689
|% 3,90
|
|KRDMD
|2,82
|574.401.329
|% 4,06
|
|ALBRK
|1,54
|241.787.955
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,23
|186.296.773
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8899
|7,9295
|% 0,69
|
|Frank
|6,2212
|6,2587
|% 0,74
|
|Riyal
|1,6244
|1,6326
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|28,37
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,31
|
|Cumhuriyet
|2.141
|2.173
|43,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|44,26
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|21,41
|
|Çeyrek
|517
|528
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,63
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,05
|
|B. Petrol
|58,03
|58,03
|-1,28
|