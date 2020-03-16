***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 11:56
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829203
BIST
13:0589.696
En Yüksek
|Değişim
|: -6,18%
|| -5.909,46
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.405
13:056,3815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0520
|Açılış
|: 6,3780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3847
En Düşük
6,2780
13:057,1375
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1045
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
13:05312,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,39
|Açılış
|: 312,78
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|206.556
|% 9,09
|
|RTALB
|2,95
|44.600.346
|% 8,06
|
|KUYAS
|1,14
|8.693.877
|% 7,55
|
|ISKUR
|292.999,60
|293.000
|% 3,90
|
|BNTAS
|1,87
|5.570.652
|% 2,19
|
|TATGD
|5,13
|6.268.954
|% -10,00
|
|HURGZ
|0,81
|1.119.936
|% -10,00
|
|BRKSN
|2,16
|1.395.562
|% -10,00
|
|IHEVA
|2,07
|2.020.611
|% -10,00
|
|EKIZ
|0,81
|19.123
|% -10,00
|
|ASELS
|23,60
|347.989.816
|% -7,31
|
|THYAO
|8,53
|278.460.371
|% -6,67
|
|GARAN
|8,40
|263.576.776
|% -6,77
|
|ECILC
|3,73
|150.760.882
|% -8,13
|
|YKBNK
|2,11
|93.198.243
|% -4,52
|
|ODAS
|1,28
|71.625.926
|% -7,25
|
|IHLGM
|0,88
|49.323.628
|% -7,37
|
|YKBNK
|2,11
|93.198.243
|% -4,52
|
|EKGYO
|1,15
|48.844.309
|% -4,17
|
|IHLAS
|0,50
|20.817.016
|% -7,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7982
|7,8373
|% 0,65
|
|Frank
|6,7381
|6,7787
|% 1,69
|
|Riyal
|1,6935
|1,7020
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.526
|1.527
|-3,13
|
|Altın Gr.
|312
|312
|1,05
|
|Cumhuriyet
|2.097
|2.129
|17,00
|
|Tam
|2.083
|2.137
|13,11
|
|Yarım
|1.007
|1.034
|6,34
|
|Çeyrek
|505
|517
|3,18
|
|Gümüş.Ons
|13,24
|13,28
|-1,46
|
|Gümüş Gr.
|2,70
|2,71
|-0,30
|
|B. Petrol
|31,27
|31,27
|-2,58
|