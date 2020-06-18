***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.06.2020 10:08
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851759
BIST
10:23111.839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 899,52
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.912
En Düşük
111.117
10:236,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0211
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8599
En Düşük
6,8330
10:237,7202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0201
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7263
En Düşük
7,6835
10:23380,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,71
|Açılış
|: 380,73
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,05
En Düşük
379,41
BIST En Aktif Hisseler
|SNPAM
|9,58
|2.836.753
|% 9,99
|
|BAYRK
|9,26
|7.535.816
|% 9,98
|
|SERVE
|5,99
|105.496
|% 9,91
|
|UZERB
|5,34
|285.589
|% 9,88
|
|DAGI
|5,24
|3.606.425
|% 9,85
|
|ARTI
|2,43
|204.450
|% -9,67
|
|DAGHL
|8,74
|915.531
|% -4,69
|
|KERVN
|0,45
|152.091
|% -4,26
|
|MNDRS
|3,21
|2.858.583
|% -3,89
|
|BALAT
|2,16
|37.502
|% -3,57
|
|TCELL
|15,56
|251.665.504
|% 5,42
|
|EKGYO
|1,92
|129.415.997
|% 1,05
|
|TSPOR
|8,04
|119.266.498
|% 9,84
|
|ASELS
|31,90
|114.439.987
|% 0,19
|
|KRDMD
|2,82
|96.592.874
|% 1,08
|
|EKGYO
|1,92
|129.415.997
|% 1,05
|
|SKBNK
|1,37
|60.531.698
|% 1,48
|
|IEYHO
|0,86
|30.304.017
|% 2,38
|
|KRDMD
|2,82
|96.592.874
|% 1,08
|
|IHLAS
|0,82
|24.517.246
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5694
|8,6123
|% 0,02
|
|Frank
|7,1945
|7,2379
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8226
|1,8317
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-0,44
|
|Altın Gr.
|380
|381
|0,53
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.489
|2,20
|
|Tam
|2.541
|2.554
|2,30
|
|Yarım
|1.238
|1.248
|1,10
|
|Çeyrek
|621
|625
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,57
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,01
|
|B. Petrol
|40,83
|40,83
|0,12
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