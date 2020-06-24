***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.06.2020 17:40
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852692
BIST
17:42114.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -935,29
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.333
17:426,8553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0097
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
17:427,7304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0200
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7165
17:42390,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,25
|Açılış
|: 390,53
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,49
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|436.955.473
|% 10,00
|
|LUKSK
|16,52
|1.920.676
|% 9,99
|
|AYEN
|4,41
|245.879.431
|% 9,98
|
|AKMGY
|33,06
|5.707.697
|% 9,98
|
|KSTUR
|49,00
|85.526
|% 9,96
|
|GLRYH
|13,18
|32.995.640
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,31
|2.341.839
|% -9,96
|
|RTALB
|31,50
|84.451.742
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,83
|67.837
|% -9,88
|
|BAYRK
|8,20
|13.820.901
|% -8,69
|
|KRDMD
|3,09
|3.229.071.619
|% 4,39
|
|GARAN
|8,22
|982.237.529
|% -2,84
|
|PETKM
|4,21
|964.175.761
|% 1,69
|
|GUSGR
|4,72
|846.570.507
|% 3,28
|
|KARSN
|2,71
|684.479.850
|% -0,73
|
|KRDMD
|3,09
|3.229.071.619
|% 4,39
|
|CEMAS
|1,43
|436.955.473
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,89
|267.355.176
|% 9,88
|
|ODAS
|2,19
|585.288.806
|% 0,92
|
|KARSN
|2,71
|684.479.850
|% -0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5095
|8,5521
|% -0,43
|
|Frank
|7,2038
|7,2472
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8216
|1,8307
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|4,95
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,35
|
|Cumhuriyet
|2.535
|2.551
|12,80
|
|Tam
|2.601
|2.616
|13,10
|
|Yarım
|1.268
|1.280
|6,50
|
|Çeyrek
|636
|641
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,76
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,30
|41,30
|-1,33
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