***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2021 11:48
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911740
BIST
13:261.527
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -23,37
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
13:267,0412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0202
|Açılış
|: 7,0320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,0497
En Düşük
7,0039
13:268,5551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0223
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5845
En Düşük
8,5250
13:26408,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,32
|Açılış
|: 408,55
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler13:26
|SAYAS
|19,27
|53.618.271
|% 9,99
|
|KSTUR
|286,50
|2.412.617
|% 9,98
|
|YAPRK
|131,50
|4.410.116
|% 9,95
|
|KRGYO
|7,70
|60.023.455
|% 9,84
|
|MERIT
|342,00
|9.656.313
|% 9,72
|
|GLBMD
|7,92
|14.769.216
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|85.213.748
|% -10,00
|
|SERVE
|18,00
|101.868
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|622.675
|% -10,00
|
|SEKUR
|34,74
|1.192.798
|% -10,00
|
|SASA
|36,80
|1.464.469.716
|% -8,78
|
|KOZAL
|136,50
|1.095.434.161
|% -1,44
|
|GUBRF
|83,10
|1.087.279.261
|% 6,06
|
|SISE
|7,37
|846.141.852
|% -1,21
|
|THYAO
|12,73
|839.024.353
|% 0,71
|
|IHLAS
|0,99
|272.684.768
|% -9,17
|
|EKGYO
|2,36
|609.589.064
|% -2,88
|
|SKBNK
|1,44
|281.686.539
|% -2,70
|
|TSKB
|1,76
|286.712.683
|% -1,12
|
|PETKM
|5,21
|671.312.308
|% 1,76
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0391
|7,0412
|% 0,29
|
|Euro
|8,5521
|8,5551
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,8710
|9,9205
|% 0,34
|
|Frank
|7,7769
|7,8238
|% -0,26
|
|Riyal
|1,8684
|1,8778
|% 0,15
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|0,06
|
|Altın Gr.
|408
|408
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.756
|7,00
|
|Tam
|2.705
|2.772
|9,20
|
|Yarım
|1.307
|1.341
|4,44
|
|Çeyrek
|656
|670
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,93
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,83
|64,83
|0,47
|