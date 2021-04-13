***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 13:42
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927340
BIST
16:251.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,81
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:258,1538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0043
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:259,7472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0305
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7472
En Düşük
9,6646
16:25457,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,02
|Açılış
|: 457,07
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
457,33
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:25
|QUAGR
|21,90
|1.161.379
|% 9,99
|
|MTRKS
|49,56
|6.487.701
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.523.992
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.158.458
|% 9,96
|
|BJKAS
|13,51
|250.037.641
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,78
|10.974.054
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.381.407
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|EREGL
|17,48
|1.576.240.316
|% 6,59
|
|GARAN
|6,70
|967.076.885
|% 1,21
|
|KRDMD
|7,40
|626.504.993
|% 0,82
|
|FENER
|32,70
|590.018.222
|% 4,47
|
|THYAO
|11,76
|577.826.696
|% -1,75
|
|EKGYO
|1,80
|466.716.433
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,07
|451.130.336
|% 0,00
|
|TSKB
|1,29
|281.285.039
|% -3,73
|
|GARAN
|6,70
|967.076.885
|% 1,21
|
|EREGL
|17,48
|1.576.240.316
|% 6,59
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1461
|8,1538
|% 0,05
|
|Euro
|9,7373
|9,7472
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,1558
|11,2117
|% -0,10
|
|Frank
|8,8125
|8,8656
|% 0,13
|
|Riyal
|2,1683
|2,1792
|% 0,09
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|13,52
|
|Altın Gr.
|457
|457
|3,06
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.068
|16,00
|
|Tam
|3.008
|3.084
|15,39
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|7,45
|
|Çeyrek
|729
|746
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,14
|
|B. Petrol
|63,85
|63,85
|0,57
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:37TUREX
Yüzde 9.96 oranında artışla 17.56 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 039 adet işlem
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16:35EREGL
Yüzde 6.59 oranında artışla 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 852, 464 adet işlem
-
16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7 artarak (% 0.59 ) 1, 194
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16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, MTRKS, TUREX, BJKAS, QUAGR, TKURU
-
16:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, KRTEK, ETYAT, BRKO, UMPAS, MERIT, SAYAS, SONME, ISKUR, UTPYA