***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 17:55
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957341
BIST
17:471.411
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -26,39
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.410
17:478,6544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0558
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
17:4710,1693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0756
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
17:47485,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 7,79
|Açılış
|: 485,35
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler17:45
|MARKA
|5,06
|3.131.088
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.402.229
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|20.092.599
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.163.542
|% 9,97
|
|KARYE
|13,06
|93.168.299
|% 9,93
|
|KTSKR
|38,58
|102.642.013
|% -9,99
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.636.618
|% -9,98
|
|EDATA
|15,76
|28.975.387
|% -9,94
|
|IDGYO
|3,63
|375.741
|% -9,93
|
|KRDMD
|7,97
|1.971.737.386
|% -0,50
|
|GARAN
|8,98
|1.502.673.953
|% -1,43
|
|EREGL
|19,17
|1.165.380.974
|% -2,74
|
|SISE
|8,30
|1.110.514.716
|% -1,07
|
|GENIL
|15,30
|991.166.087
|% -2,73
|
|KRDMD
|7,97
|1.971.737.386
|% -0,50
|
|YKBNK
|2,42
|452.513.728
|% -2,81
|
|GARAN
|8,98
|1.502.673.953
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,83
|249.261.500
|% -1,08
|
|SISE
|8,30
|1.110.514.716
|% -1,07
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6540
|8,6587
|% 0,70
|
|Euro
|10,1604
|10,1706
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,9653
|12,0253
|% 0,97
|
|Frank
|9,3602
|9,4166
|% 0,98
|
|Riyal
|2,3018
|2,3133
|% 0,80
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|17,09
|
|Altın Gr.
|485
|485
|7,82
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,48
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,09
|
|B. Petrol
|70,09
|70,09
|-0,54
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 91 kaybederek (% -1.61 ) 1, 522
-
17:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, YKBNK, GARAN
-
17:55XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 59 altında . İşlem hacmi 14, 606.00 milyon TL de
-
17:55ZOREN
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 012, 249 adet işlem
-
17:54IHGZT
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 510, 832 adet işlem