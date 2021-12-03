***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2021 15:51
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980906
BIST
18:001.911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 30,75
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.914
En Düşük
1.894
18:0013,7194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0561
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
18:0015,4965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0123
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
18:00780,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,69
|Açılış
|: 780,79
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
790,29
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler18:00
|MAKTK
|3,74
|65.941.771
|% 10,00
|
|SELVA
|11,11
|36.007.865
|% 10,00
|
|ISKUR
|550.000,00
|550.000
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.887.828
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|DOBUR
|172,00
|287.928
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|3.276.739
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|2.116.119
|% -9,95
|
|UZERB
|35,64
|647.463
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|17.208.722
|% -9,93
|
|THYAO
|18,59
|3.356.444.595
|% 1,86
|
|GARAN
|11,66
|1.661.354.019
|% 0,09
|
|KRDMD
|9,32
|1.385.906.446
|% -0,32
|
|KOZAL
|135,30
|1.291.337.674
|% 4,97
|
|SISE
|13,28
|1.183.487.845
|% -0,30
|
|ODAS
|1,63
|608.904.980
|% 5,84
|
|TSKB
|1,59
|593.203.426
|% 6,00
|
|YKBNK
|3,44
|963.123.488
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,20
|303.736.151
|% 0,84
|
|THYAO
|18,59
|3.356.444.595
|% 1,86
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6899
|13,7328
|% 0,51
|
|Euro
|15,4353
|15,5113
|% 0,02
|
|Sterlin
|18,1220
|18,2129
|% -0,21
|
|Frank
|14,8557
|14,9452
|% 0,27
|
|Riyal
|3,6457
|3,6639
|% 0,17
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|3,40
|
|Altın Gr.
|781
|781
|2,16
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|106,00
|
|Tam
|5.159
|5.293
|110,82
|
|Yarım
|2.493
|2.561
|53,60
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|26,81
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,30
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,85
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,06
|72,06
|2,39
|