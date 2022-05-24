***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2022 10:33
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031956
BIST
10:472.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,91
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.394
En Düşük
2.376
10:4716,1516
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2260
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
16,1619
En Düşük
15,9172
10:4717,3513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,3153
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,3542
En Düşük
16,8668
10:47961,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 13,03
|Açılış
|: 961,82
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
962,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler10:47
|KGYO
|4,76
|1.185.483
|% 9,93
|
|LIDFA
|8,08
|15.798.363
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|61.305.727
|% 9,83
|
|ORCAY
|19,70
|41.712.856
|% 8,18
|
|DERHL
|7,17
|20.398.195
|% 5,91
|
|SEYKM
|7,68
|21.678.543
|% -5,19
|
|SELVA
|9,70
|4.532.783
|% -4,90
|
|PRKAB
|36,62
|60.138.129
|% -4,49
|
|EMNIS
|23,00
|101.752
|% -4,09
|
|MRGYO
|1,27
|1.959.389
|% -3,79
|
|GARAN
|15,26
|677.959.596
|% 0,59
|
|THYAO
|42,94
|608.894.638
|% -0,05
|
|SISE
|19,70
|428.323.525
|% 1,81
|
|HEKTS
|29,26
|332.244.349
|% 3,61
|
|KRDMD
|14,18
|295.911.511
|% -0,28
|
|SKBNK
|1,26
|90.110.262
|% -0,79
|
|GARAN
|15,26
|677.959.596
|% 0,59
|
|YKBNK
|4,37
|151.248.539
|% -0,68
|
|HALKB
|5,20
|173.513.454
|% 2,77
|
|EKGYO
|2,56
|79.745.216
|% -0,39
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1442
|16,1516
|% 1,42
|
|Euro
|17,3281
|17,3513
|% 1,85
|
|Sterlin
|20,2080
|20,3094
|% 1,15
|
|Frank
|16,6524
|16,7527
|% 1,40
|
|Riyal
|4,2762
|4,2976
|% 1,07
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|2,45
|
|Altın Gr.
|960
|960
|11,18
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,88
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|0,14
|
|B. Petrol
|109
|109
|-1,31
|
Seans Raporu
10:47
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