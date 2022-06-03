***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.06.2022 12:23
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034505
BIST
13:492.606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,94
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.602
13:4916,5128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0588
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5181
En Düşük
16,4364
13:4917,7485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0499
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
13:49990,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,04
|Açılış
|: 990,00
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler13:49
|DOKTA
|26,76
|4.717.228
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|5.092.008
|% 9,42
|
|HEDEF
|6,86
|76.377.464
|% 8,89
|
|SERVE
|26,50
|304.082
|% 8,16
|
|GZNMI
|33,66
|31.871.253
|% 7,54
|
|KRSTL
|6,77
|4.997.079
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,56
|218.394.563
|% -9,51
|
|METUR
|4,16
|12.797.485
|% -5,02
|
|AVGYO
|2,75
|8.755.237
|% -4,84
|
|MNDRS
|3,18
|10.854.015
|% -4,79
|
|SASA
|42,54
|2.371.070.639
|% 5,82
|
|THYAO
|48,98
|1.937.249.736
|% -1,25
|
|KARSN
|7,11
|1.724.870.542
|% -1,11
|
|KRDMD
|15,16
|1.009.245.781
|% -0,46
|
|EREGL
|34,72
|929.664.647
|% 0,12
|
|KARSN
|7,11
|1.724.870.542
|% -1,11
|
|DOHOL
|3,93
|535.803.293
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,81
|312.480.790
|% 0,00
|
|TSKB
|2,15
|198.111.926
|% 2,38
|
|AKBNK
|8,75
|621.209.645
|% -0,91
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5073
|16,5128
|% 0,36
|
|Euro
|17,7298
|17,7485
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,6682
|20,7719
|% 0,14
|
|Frank
|17,1283
|17,2314
|% 0,07
|
|Riyal
|4,3870
|4,4090
|% 0,26
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-3,37
|
|Altın Gr.
|990
|990
|0,78
|
|Cumhuriyet
|6.558
|6.657
|-7,00
|
|Tam
|6.529
|6.693
|-6,71
|
|Yarım
|3.156
|3.238
|-3,25
|
|Çeyrek
|1.583
|1.619
|-1,63
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,08
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,89
|