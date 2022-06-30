***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2022 11:49
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040263
BIST
11:392.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -3,02
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.383
11:3916,6741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0359
|Açılış
|: 16,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5724
11:3917,4460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0583
|Açılış
|: 17,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,3212
11:39971,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,31
|Açılış
|: 971,69
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler11:39
|BMSCH
|10,66
|55.527.485
|% 7,68
|
|PEGYO
|1,85
|15.940.994
|% 6,94
|
|RTALB
|7,18
|63.589.197
|% 5,74
|
|HUNER
|2,79
|24.712.873
|% 5,68
|
|SERVE
|27,98
|80.722
|% 5,51
|
|LIDFA
|11,34
|13.746.762
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|90.969.731
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|RYSAS
|8,34
|3.223.679
|% -5,33
|
|THYAO
|46,22
|1.354.933.283
|% 0,09
|
|SISE
|21,40
|1.277.439.688
|% 3,48
|
|EREGL
|26,56
|417.559.733
|% 0,08
|
|KRDMD
|11,09
|387.042.611
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,63
|317.816.239
|% 3,95
|
|EKGYO
|2,63
|317.816.239
|% 3,95
|
|YKBNK
|4,33
|304.701.968
|% 0,93
|
|ODAS
|2,89
|180.184.650
|% -0,34
|
|SISE
|21,40
|1.277.439.688
|% 3,48
|
|TSKB
|1,98
|81.840.270
|% -1,98
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6612
|16,6741
|% 0,22
|
|Euro
|17,4128
|17,4460
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,1966
|20,2979
|% 0,40
|
|Frank
|17,3916
|17,4964
|% 0,18
|
|Riyal
|4,4330
|4,4553
|% 0,23
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-1,10
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.483
|6.578
|-63,00
|
|Yarım
|3.173
|3.216
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.608
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,75
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,09
|-0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,00
|