***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.07.2022 16:40
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047783
BIST
16:342.545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -3,29
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
16:3417,8558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0837
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
16:3418,1285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0727
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
16:34988,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,36
|Açılış
|: 988,43
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler16:34
|KAPLM
|64,90
|19.130.217
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|15.244.033
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|54.218.132
|% 9,98
|
|IHAAS
|29,78
|8.709.369
|% 9,97
|
|KLRHO
|16,11
|175.046.950
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|UFUK
|84,75
|3.551.244
|% -5,25
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|CEOEM
|10,13
|14.205.519
|% -4,43
|
|THYAO
|49,28
|3.158.092.604
|% -0,52
|
|EKGYO
|3,23
|1.506.421.596
|% 1,89
|
|GARAN
|15,10
|989.034.397
|% -3,51
|
|YKBNK
|4,75
|943.389.527
|% -1,25
|
|SISE
|21,00
|856.702.629
|% -1,13
|
|EKGYO
|3,23
|1.506.421.596
|% 1,89
|
|SKBNK
|1,58
|500.317.422
|% 6,04
|
|TSKB
|2,47
|495.010.836
|% 1,65
|
|YKBNK
|4,75
|943.389.527
|% -1,25
|
|ODAS
|3,75
|485.958.920
|% -1,06
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8496
|17,8558
|% 0,47
|
|Euro
|18,1003
|18,1285
|% -0,40
|
|Sterlin
|21,3839
|21,4912
|% 0,13
|
|Frank
|18,4607
|18,5719
|% 0,57
|
|Riyal
|4,7385
|4,7623
|% 0,46
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|1,00
|
|Altın Gr.
|987
|988
|4,44
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|11,00
|
|Tam
|6.654
|6.716
|0,00
|
|Yarım
|3.242
|3.284
|1,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.641
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,66
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,15
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,62
|