***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2022 11:37
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079153
BIST
14:434.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 70,74
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
14:4318,5863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5523
14:4318,4963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,1297
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4641
14:431.021,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.021,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler14:41
|KONKA
|46,64
|271.226.150
|% 10,00
|
|ERCB
|114,40
|63.820.271
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|INVEO
|30,18
|243.687.958
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,70
|13.603.318
|% -9,96
|
|ARASE
|178,70
|184.066.707
|% -8,83
|
|KLMSN
|16,80
|75.814.524
|% -8,70
|
|GOLTS
|120,90
|134.290.564
|% -8,69
|
|OTTO
|40,20
|312.827
|% -8,22
|
|THYAO
|111,90
|4.846.890.762
|% 0,63
|
|TCELL
|32,24
|2.598.969.732
|% 0,31
|
|ODAS
|9,88
|2.167.753.427
|% 0,92
|
|EREGL
|34,62
|2.167.612.887
|% -0,29
|
|ASELS
|38,16
|2.102.274.509
|% 1,11
|
|EKGYO
|5,23
|1.857.032.775
|% 3,36
|
|ODAS
|9,88
|2.167.753.427
|% 0,92
|
|PETKM
|14,46
|2.006.850.863
|% 2,26
|
|YKBNK
|9,59
|1.291.318.805
|% 3,45
|
|TTKOM
|14,72
|1.946.506.210
|% 6,05
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5795
|18,5922
|% 0,02
|
|Euro
|18,4758
|18,4915
|% -0,72
|
|Sterlin
|21,1179
|21,2238
|% 0,48
|
|Frank
|18,7240
|18,8368
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9321
|4,9568
|% 0,15
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|2,98
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|3,49
|
|Cumhuriyet
|6.777
|6.879
|-17,00
|
|Tam
|6.813
|6.862
|2,00
|
|Yarım
|3.320
|3.355
|1,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.677
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,14
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,63
|12,65
|0,09
|
|B. Petrol
|92,10
|92,10
|-0,55
|
Seans Raporu
14:41
daha fazla
-
14:56AKENR
Yüzde 9.62 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 757, 715 adet işlem
-
14:55KONTR
Yüzde 8.98 oranında artışla 163.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 794, 201 adet işlem
-
14:54KRONT
Yüzde 8.43 oranında artışla 88.15 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 910 adet işlem
-
14:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 9 artarak (% 1.50 ) 3, 908
-
14:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIATK, IDGYO, ERCB, PARSN, BAKAB, GLRYH, KONKA, KGYO, INVEO, DOAS