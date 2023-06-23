***MNDRS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.06.2023 09:01
***MNDRS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MNDRS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akça Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161445
BIST
'
11:225.570
En Düşük
|Değişim
|: 2,62%
|| 141,96
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.575
11:2225,2181
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,3433
|Açılış
|: 25,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
25,4665
En Düşük
24,8064
11:2227,3979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1850
|Açılış
|: 27,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
27,8835
En Düşük
26,9298
11:221.552,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 21,65
|Açılış
|: 1.552,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.567,50
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler11:22
|DERIM
|10,34
|13.467.655
|% 10,00
|
|AYEN
|30,46
|97.329.346
|% 9,96
|
|OTTO
|158,10
|4.911.693
|% 9,94
|
|HUBVC
|4,95
|23.155.933
|% 8,79
|
|KONKA
|43,70
|129.173.698
|% 7,95
|
|AVHOL
|83,70
|10.916.656
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,30
|200.678.047
|% -9,37
|
|BURVA
|60,25
|17.161.891
|% -8,92
|
|PASEU
|33,40
|675.053.191
|% -8,24
|
|BURCE
|148,00
|13.459.135
|% -7,85
|
|THYAO
|184,80
|3.020.510.625
|% 2,50
|
|AKBNK
|19,97
|2.371.284.027
|% 4,06
|
|YKBNK
|12,99
|2.339.092.903
|% 4,67
|
|ISCTR
|13,85
|1.377.588.181
|% 4,61
|
|GARAN
|31,94
|1.107.718.762
|% 5,20
|
|YKBNK
|12,99
|2.339.092.903
|% 4,67
|
|AKBNK
|19,97
|2.371.284.027
|% 4,06
|
|ISCTR
|13,85
|1.377.588.181
|% 4,61
|
|EKGYO
|7,20
|642.953.018
|% 4,96
|
|SKBNK
|2,59
|172.228.309
|% 3,19
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,2128
|25,2181
|% 1,38
|
|Euro
|27,3863
|27,3979
|% 0,68
|
|Sterlin
|31,8684
|32,0282
|% 0,80
|
|Frank
|27,8478
|28,0156
|% 0,59
|
|Riyal
|6,6852
|6,7187
|% 1,09
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|4,60
|
|Altın Gr.
|1.545
|1.546
|14,70
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.899
|5.072
|45,00
|
|Çeyrek
|2.457
|2.536
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|17,99
|18,02
|0,21
|
|B. Petrol
|72,95
|72,95
|-1,19
|
Seans Raporu
11:22
daha fazla
-
11:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 161, 58 artarak (% 2.67 ) 6, 222
-
11:37XU100
Endeks 5, 569 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 58 üstünde . İşlem hacmi 29, 185.00 milyon TL de
-
11:37BRSAN
Yüzde 7.29 oranında artışla 262.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 247, 994 adet işlem
-
11:36DAPGM
Yüzde 6.24 oranında artışla 30.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 312, 780 adet işlem
-
11:35KONKA
Yüzde 8.10 oranında artışla 43.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 971, 547 adet işlem