***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.03.2020 12:40
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.03.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 26 Mart 2020 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında
Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A Member Firm of Kreston International) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832297
BIST
17:0691.211
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 2.148,06
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
91.225
En Düşük
88.481
17:066,4061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0096
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,3900
17:067,0332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0485
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
17:06337,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 3,97
|Açılış
|: 337,73
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,17
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|1,76
|139.183.954
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,55
|22.867.191
|% 10,00
|
|TIRE
|4,73
|4.356.877
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,82
|6.885.183
|% 10,00
|
|AFYON
|4,62
|35.655.203
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|6.535.707
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|MMCAS
|0,84
|3.165
|% -6,67
|
|THYAO
|9,14
|1.249.735.234
|% 4,22
|
|ASELS
|24,00
|1.006.732.631
|% 2,39
|
|GARAN
|7,84
|833.625.240
|% 4,53
|
|AKBNK
|5,63
|405.346.358
|% 1,08
|
|YKBNK
|1,94
|358.967.458
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|358.967.458
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|131.967.238
|% 9,09
|
|THYAO
|9,14
|1.249.735.234
|% 4,22
|
|IHLAS
|0,46
|53.040.906
|% 9,52
|
|GARAN
|7,84
|833.625.240
|% 4,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6768
|7,7153
|% 0,94
|
|Frank
|6,5783
|6,6179
|% 0,57
|
|Riyal
|1,6999
|1,7084
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.639
|19,85
|
|Altın Gr.
|335
|335
|1,63
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,60
|14,66
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|27,21
|27,21
|-0,18
|
Seans Raporu
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17:18MERKO
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17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2244, 75 artarak (% 2.11 ) 108, 849
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17:15XU100
Endeks 90, 932 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 9, 439.00 milyon TL de
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17:15TIRE
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 934, 537 adet işlem