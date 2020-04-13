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***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

13.04.2020 16:44
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***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.03.2020
Tescil Tarihi
07.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10.04.2020/10056
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A Member Firm of Kreston International) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin 26.03.2020 tarihli Genel Kurul kararı İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.04.2020 tarihinde tescil edilmiş olup 10.04.2020 tarih ve 10056 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
 
    
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837537


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Frank 7,0026 7,0448 % 1,40  
Riyal 1,8017 1,8107 % 1,43  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.717 1.718 31,57  
Altın Gr. 375 375 11,65  
Cumhuriyet 2.398 2.457 77,10  
Tam 2.465 2.528 83,10  
Yarım 1.199 1.230 38,60  
Çeyrek 601 615 19,50  
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