***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.03.2021 22:41
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 08/03/2021 tarihinde (bugün) Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 01.01.2021 / 31.12.2021 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere mevcut bağımsız denetim kuruluşu olan Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A Member firm of Kreston International) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916403
BIST
18:051.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -11,71
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
18:057,7302
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 0,1982
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7831
En Düşük
7,4989
18:059,1830
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 0,2030
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,2306
En Düşük
8,8190
18:05417,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 6,66
|Açılış
|: 417,95
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
420,32
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|8,91
|49.515.899
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|74.342.113
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|ISBTR
|49.500,00
|1.876.250
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.692.337
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,32
|1.253.758
|% -10,00
|
|KSTUR
|343,00
|1.478.390
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|15.709.490
|% -9,99
|
|KENT
|350,80
|6.263.357
|% -9,98
|
|CASA
|159,00
|4.430.819
|% -9,97
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|KOZAL
|132,80
|1.529.001.681
|% 3,03
|
|KRDMD
|7,26
|1.336.883.247
|% -0,55
|
|THYAO
|14,65
|1.296.760.801
|% -0,88
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,37
|785.857.625
|% -3,66
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|HALKB
|5,36
|1.030.359.077
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,37
|259.852.991
|% -2,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7266
|7,7269
|% 2,59
|
|Euro
|9,1631
|9,1770
|% 2,19
|
|Sterlin
|10,6640
|10,7175
|% 2,56
|
|Frank
|8,2306
|8,2802
|% 2,14
|
|Riyal
|2,0541
|2,0644
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|-13,31
|
|Altın Gr.
|418
|418
|6,64
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|0,16
|
|B. Petrol
|68,11
|68,11
|-1,25
|