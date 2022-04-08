***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.04.2022 17:16
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2022-30.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2022
Tescil Tarihi
06.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.04.2022/10555
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2022 / 31.12.2022 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 30.03.2022 tarihli Genel Kurul kararı İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup .08.04.2022 tarih ve 10555 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018415
BIST
17:022.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 36,47
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
17:0214,7593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0223
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:0216,0166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0319
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9924
17:02922,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,12
|Açılış
|: 921,23
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
921,78
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:02
|GZNMI
|41,36
|28.449.712
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.067.181
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.769.116
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.994.612
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,67
|17.117.139
|% -6,60
|
|SAMAT
|6,97
|18.834.478
|% -4,26
|
|ULUSE
|161,40
|32.903.932
|% -3,93
|
|GARAN
|13,22
|4.773.088.965
|% 4,84
|
|ASELS
|27,96
|3.367.435.660
|% 7,13
|
|THYAO
|35,28
|2.839.660.174
|% -0,95
|
|KARSN
|5,90
|1.668.596.650
|% 3,33
|
|AKBNK
|8,34
|1.611.544.858
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,62
|1.240.315.506
|% 2,34
|
|GARAN
|13,22
|4.773.088.965
|% 4,84
|
|ODAS
|2,20
|778.528.677
|% 4,27
|
|YKBNK
|4,55
|1.477.516.430
|% 3,64
|
|KARSN
|5,90
|1.668.596.650
|% 3,33
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7546
|14,7593
|% 0,15
|
|Euro
|16,0053
|16,0166
|% -0,20
|
|Sterlin
|19,1119
|19,2077
|% -0,47
|
|Frank
|15,6881
|15,7826
|% -0,13
|
|Riyal
|3,9237
|3,9434
|% 0,20
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|10,27
|
|Altın Gr.
|920
|920
|4,81
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,08
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:17PAGYO
Yüzde 6.30 oranında artışla 13.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 620, 566 adet işlem
-
17:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 92 artarak (% 1.80 ) 2, 650
-
17:13XU100
Endeks 2, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 6 üstünde . İşlem hacmi 39, 500.00 milyon TL de
-
17:13CANTE
Yüzde 7.93 oranında artışla 26.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 664, 000 adet işlem
-
17:12ATEKS
Yüzde 4.91 oranında artışla 40.16 lira fiyatla işlem gören hissede 448, 407 adet işlem