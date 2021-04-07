***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.04.2021 15:05
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin bağlı ortaklığı Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ve Tan Elektrik Üretim A.Ş. ile birleşmesi işleminin tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2021
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2020
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Tan Elektrik Üretim A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDRS00020 100.000 100.000
B Grubu, MNDRS, TRAMNDRS91B0 249.900.000 249.900.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 250.000.000 TL 0 TL 0 TL 250.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.01.2021
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 25.03.2021
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 31.03.2021
SPK Başvuru Tarihi 18.01.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğu Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ve Tan Elektrik Üretim A.Ş.'nin "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi ile Şirketimiz bünyesinde birleşme işlemi 31.03.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 07.04.2021 tarih ve 10304 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Akça Enerji Mali Tablolar 09 2020.pdf - Diğer
EK: 2 Tan Elektrik Mali Tablolar 09 2020.pdf - Diğer
EK: 3 Menderes Tekstil Mali Tablolar 09 2020.pdf - Diğer
EK: 4 Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 5 Birleşme İşlemi Sonrası Açılış Bilançosu_Konsolide.pdf - Tahmini Açılış Bilançosu
EK: 6 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924196
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