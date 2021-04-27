***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
27.04.2021 18:55
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 14'üncü maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve ayrıca ekteki tadil metninde yer alan "Payların Devri" başlıklı maddenin 20 nci madde olarak ve "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı maddenin 21'inci madde olarak Esas Sözleşme'ye eklenmesine ve mevcut esas sözleşmedeki "Yasal Hükümler" başlıklı 20'nci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesine ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21'inci maddenin numarasının 23 olarak değiştirilmesine ve ilgili maddenin ekteki şekilde tadil edilmesine yönelik 21.04.2021 tarihli kararı uyarınca, gerekli izinlerin alınması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) 27.04.2021 tarihinde (bugün) başvurulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931441
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|UZERB
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|MERIT
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|NIBAS
|15,18
|12.482.907
|% -9,96
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|PENGD
|3,57
|55.188.903
|% -8,93
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|TUREX
|10,43
|62.653.365
|% -8,51
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|TRILC
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|% -1,27
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|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
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|THYAO
|12,01
|671.017.094
|% 0,67
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|SASA
|36,40
|520.695.499
|% -0,76
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|GWIND
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|504.666.686
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|YKBNK
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|381.131.568
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|KRDMD
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|% 0,00
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|4,82
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|% -8,19
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|Alış
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|% 0,12
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|Euro
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|9,9645
|% 0,32
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|Sterlin
|11,4034
|11,4606
|% 0,15
|
|Frank
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|1.775
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|Altın Gr.
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|469
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|3.067
|3.114
|-38,00
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|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
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|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
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|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
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|Gümüş.Ons
|26,07
|26,12
|-0,17
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|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,03
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|66,91
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