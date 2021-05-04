***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
04.05.2021 16:26
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.04.2021-27.04.2021.-03.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 14'üncü maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve ayrıca ekteki tadil metninde yer alan "Payların Devri" başlıklı maddenin 20'inci madde olarak ve "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı maddenin 21'inci madde olarak Esas Sözleşme'ye eklenmesine ve mevcut esas sözleşmedeki "Yasal Hükümler" başlıklı 20'nci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesine ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21'inci maddenin numarasının 23 olarak değiştirilmesine ve ilgili maddenin ekteki şekilde tadil edilmesine yönelik 21.04.2021 tarihli kararı uyarınca, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 04.05.2021 tarihinde (bugün) başvurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934432
BIST
17:581.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,44
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.425
En Düşük
1.409
17:588,3210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0034
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
17:589,9975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0133
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
17:58477,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,79
|Açılış
|: 477,77
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,78
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler17:58
|MTRKS
|42,24
|119.720.279
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|5.042.710
|% 10,00
|
|RHEAG
|2,46
|2.431.671
|% 9,82
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|TSPOR
|2,29
|161.176.009
|% 9,57
|
|VAKFN
|19,17
|47.176.718
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|AYEN
|7,56
|31.143.504
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|244.883.904
|% -9,85
|
|EMNIS
|25,20
|1.302.376
|% -9,81
|
|EREGL
|19,48
|984.967.539
|% -0,87
|
|GARAN
|7,28
|896.745.673
|% 0,14
|
|PETKM
|6,80
|887.871.658
|% -1,16
|
|KOZAL
|118,40
|865.620.493
|% 2,96
|
|THYAO
|12,62
|685.732.732
|% 0,00
|
|PETKM
|6,80
|887.871.658
|% -1,16
|
|EKGYO
|1,82
|228.096.301
|% 0,65
|
|GARAN
|7,28
|896.745.673
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,08
|225.950.852
|% -0,48
|
|KRDMD
|7,74
|562.905.282
|% 1,44
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3200
|8,3210
|% -0,04
|
|Euro
|9,9905
|9,9975
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,5598
|11,6177
|% 0,32
|
|Frank
|9,0927
|9,1475
|% 0,19
|
|Riyal
|2,2157
|2,2268
|% 0,15
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,41
|
|Altın Gr.
|478
|478
|1,98
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,50
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,20
|69,20
|0,32
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:58TGSAS
Yüzde 6.32 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 270 adet işlem
-
17:56DERHL
Yüzde 7.44 oranında artışla 8.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 660, 224 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 14, 289.00 milyon TL de
-
17:53YGYO
Yüzde 6.19 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 758, 885 adet işlem
-
17:52BAGFS
Yüzde 5.81 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 826, 797 adet işlem