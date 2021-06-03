***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.04.2021-27.04.2021-03.05.2021-04.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 03.06.2021 tarih ve 2021/22 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında özetle04.05.2021 tarhinde Sermaye Piyasası Kuruluna ("Kurul") gönderilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde "A Grubu paylar ve halka açık olmayan B grubu paylar nama, halka açık olan B Grubu paylar hamiline yazılıdır." ifadesine yer verilmişti. Ancak Kurul tarafından yapılan inceleme neticesinde Kurul'un 13.4.2006 tarih ve 18/440 sayılı kararı gereği, aynı işlem sırasında işlem gören payların aynı neviden olması esasından hareketle Borsa'da işlem gören paylarla aynı grupta bulunan tüm payların aynı neviye çevrilmesi gerektiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu çerçevede Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadilinin ekteki şekilde yeniden revize edilmesine, diğer madde tadillerinin aynı şekilde kalmasına,Bu hususlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildi.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939913BIST