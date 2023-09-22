***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
22.09.2023 16:16
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesi değiştirilmiş olup söz konusu değişiklik 22.09.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 22.09.2023 tarih ve 10920 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Yürürlükteki tüm tescil edilmiş değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 22/09/2023 22/09/2023 10920
3,14,6,14,20,21,22,23 01/07/2021 05/07/2021 10363
6 09/04/2021 09/04/2021 10306
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196874
BIST