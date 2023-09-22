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***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

22.09.2023 16:16
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesi değiştirilmiş olup söz konusu değişiklik 22.09.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 22.09.2023 tarih ve 10920 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Yürürlükteki tüm tescil edilmiş değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 22/09/2023 22/09/2023 10920
3,14,6,14,20,21,22,23 01/07/2021 05/07/2021 10363
6 09/04/2021 09/04/2021 10306



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196874


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Tam 11.122 11.193 3,00  
Yarım 5.578 5.620 2,00  
Çeyrek 2.780 2.810 1,00  
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Gümüş Gr. 20,66 20,68 0,26  
B. Petrol 94,29 94,29 0,99  
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