***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarEsas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesi değiştirilmiş olup söz konusu değişiklik 22.09.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 22.09.2023 tarih ve 10920 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.Yürürlükteki tüm tescil edilmiş değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 22/09/2023 22/09/2023 109203,14,6,14,20,21,22,23 01/07/2021 05/07/2021 103636 09/04/2021 09/04/2021 10306http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196874BIST