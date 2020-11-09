***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2020-30.09.2020 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUMUZ.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887321BIST