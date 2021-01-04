***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi16/11/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıAkça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuŞirket'in ana faaliyet konusu elektrik, sıcak su ve buhar üretimi yapmaktır.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi70,000,000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih28.12.2020Edinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı22,400,000 TLBeher Payın Alış Fiyatı2,09 TLToplam Tutar46,794,000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%32Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%2,4İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%3,2Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisiİlgili şirkette %100 pay sahibi olacaktır.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıTan Elektrik Üretim A.Ş. (18.29%), Akça Holding A.Ş. (7.01%), Osman Akça Tar. Ürün. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. (4.29%), Selin Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. (2.22%), Akça Saraylı Tekstil Ltd. Şti. (0.19%)Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiAkça Holding A.Ş.'nin grup şirketleriVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi28/12/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından değerleme raporu hazırlanmış olup, işlem fiyatı olarak değerleme raporunda belirlenen fiyat alınmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlendiDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası04/01/2021Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarPay başına 2.09 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar04.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde yetkili bir kuruluş olan DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 08.12.2020 tarihli değerleme raporu dikkate alınarak sermayesinde %68 oranında pay sahibi olduğumuz Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş.'nin ("Akça Enerji") diğer ortaklarındaki toplam 22,400,000 TL nominal değerli payının 56,152,000 TL ve sermayesinde %66 oranında pay sahibi olduğumuz Tan Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Tan Elektrik") diğer ortaklarındaki toplam 12,920,000 TL nominal değerli payının tamamının 60,004,000 TL toplamda da 116,156,000 TL ödenerek satın alınmasına 28.12.2020 tarihli ve 2020/29 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmişti. Ancak DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından azınlık hisselerinin değer aralığı tespitinde azınlık iskontosu uygulanarak değerleme raporunda düzeltme yapılmıştır. Düzeltilen rapor 04.01.2021 (bugün) tarihinde tarafımıza gönderilmiştir. Bu çerçevede •DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 04.01.2021 tarihli değerleme raporu dikkate alınarak Akça Enerji beher payın alış fiyatının 2.51 TL'den 2.09 TL'ye, Tan Elektrik beher payın alış fiyatının ise 4.64 TL'den 3.87 TL'ye düzeltilmesine ve bu çerçevede yapılan hesaplamalarda Akça Enerji'nin diğer ortaklarındaki toplam 22,400,000 TL nominal değerli payının 46,794,000 TL ve Tan Elektrik'in diğer ortaklarındaki toplam 12,920,000 TL nominal değerli payının 50,003,000 TL olmak üzere toplam 96,797,000 TL bedel karşılığında satın alınmasına, •Şirketimiz lehine oluşan 19,359,000 TL fark doğrultusunda ilgili kayıtların düzeltilmesine, •27.11.2020 tarihli ve 2020/25 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda Osman Akça Tarım Ürün.İth. İhr. A.Ş.'nin Akça Enerji sermayesinde sahip olduğu %4.3 ve Tan Elektrik sermayesinde sahip olduğu %28.0 payının değerine tekabül eden toplam 47,448,274 TL'lik kısmının, Osman Akça Tarım Ürün.İth. İhr. A.Ş.'ye devredilen Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş. payları karşılığında oluşan alacağına mahsuben ödenmesine, •Kalan 49,348,726 TL hisse bedelinin 18,545,614 TL'lik kısmının peşin, 30,803,112 TL'lik kısmının ise düzeltilmiş değerleme raporuna göre imzalanan Pay Devir Sözleşmesi Ek Protokol'ündeki koşullar dahilinde vadeli olarak ödenmesine, Karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896869BIST