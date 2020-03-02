***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24 250.000.000 485.133 -25.567.435 878.779 10.209.777 41.407.192 54.489.806 331.903.252 -952.768 330.950.484Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 -32.477.510 -2.332.083 -34.809.593 0 -34.809.593Düzeltmelerden Sonraki Tutar250.000.000 485.133 -25.567.435 878.779 10.209.777 8.929.682 52.157.723 297.093.659 -952.768 296.140.891Transferler24 0 0 0 0 52.157.723 -52.157.723 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -639.671 0 -86.694.771 -87.334.442 -12.301.336 -99.635.778Dönem Karı (Zararı)24 0 0 0 0 -86.694.771 -86.694.771 -12.303.476 -98.998.247Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)24 0 0 0 -639.671 -639.671 2.140 -637.531Sermaye Arttırımı2.528.000 2.528.000Dönem Sonu Bakiyeler24 250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 61.087.405 -86.694.771 209.759.217 -10.726.104 199.033.113Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24 250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 95.896.998 -72.953.293 258.310.288 -10.726.104 247.584.184Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler-34.809.593 -13.741.478 -48.551.071 -48.551.071Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar24 250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 61.087.405 -86.694.771 209.759.217 -10.726.104 199.033.113Transferler24 250.685 -86.945.456 86.694.771 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-267.924 -13.364.984 -13.632.908 -4.337.852 -17.970.760Dönem Karı (Zararı)24 -13.364.984 -13.364.984 -4.336.746 -17.701.730Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)24 -267.924 -267.924 -1.106 -269.030Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler24 250.000.000 485.133 -25.567.435 -28.816 10.460.462 -25.858.051 -13.364.984 196.126.309 -15.063.956 181.062.353Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.670.818 3.229.035Dönem Karı (Zararı)-17.701.730 -98.998.247Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-17.701.730 -98.998.247Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler118.094.215 106.083.900Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 33.950.177 26.966.656Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-4.615.658 4.389.216Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -928.529 702.087Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -3.687.129 3.687.129Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.169.153 5.676.341Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21-26.2-26.3 12.451.093 3.766.008Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -120.337 138.170Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21 2.838.397 1.772.163Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.778.647 6.767.607Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8-30. 5.457.902 5.660.589Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri27,2. -4.036.997 -2.299.450Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri27,1. 4.357.742 3.406.468Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler78.065.757 96.891.786Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.550.076 3.784.620Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler16 -5.512.576 4.443.449Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 0 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10-29. -37.500 -658.829Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-7.019.289 -18.539.492İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler15 -7.019.289 -18.539.492Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 2.315.504 -19.852.834İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-90.365.274 23.854Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 10.355.432 -705.432Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler29.582.580 -84.824.909İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6-7. 3.449.873 -33.816.177İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 26.132.707 -51.008.732Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-19.873.233 45.373.969İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.621.174 31.103.694İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9-14-23. -16.252.059 14.270.275Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -123.621.016 -39.493.992Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -766.666 1.161.546Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -26.091.682 -2.342.331Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler95.969.836 64.064.657İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6-7. -6.741.396 6.684.491İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 102.711.232 57.380.166Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 -2.397.590 1.464.515Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-53.707.064 18.161.969İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-9. -48.588.639 13.061.763İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -5.118.425 5.100.206Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 184.129 -2.836.138Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.027.211 7.109.507Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -356.393 -3.880.472YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-83.505.464 -116.471.334Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.072.897 21.242Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 9.072.897 21.242Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-104.035.937 -121.549.127Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -99.370.270 -117.823.092Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -4.665.667 -3.726.035Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -62.424 -6.943.449Alınan Temettüler30 11.520.000 12.000.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI74.105.870 106.675.914Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.528.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.528.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri825.091.394 1.063.812.925Kredilerden Nakit Girişleri825.091.394 1.063.812.925Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-751.368.736 -963.575.486Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-750.438.858 -963.575.486Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 -929.878 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 383.212 3.910.475YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)271.224 -6.566.385NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)271.224 -6.566.385DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 30.662.280 37.228.665DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 30.933.504 30.662.280Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 30.933.504 30.662.280 37.228.665Finansal Yatırımlar0 705.432 0Vadeli Mevduatlar5 0 705.432 0Ticari Alacaklar124.239.432 157.251.225 76.534.871İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-7. 46.036.187 49.486.060 15.669.883İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 78.203.245 107.765.165 60.864.988Diğer Alacaklar13.888.782 8.385.846 71.165.075İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-9. 6.367.331 2.746.157 33.849.851İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 7.521.451 5.639.689 37.315.224Türev Araçlar0 7.400 74.004Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 0 7.400 74.004Stoklar11 466.218.932 342.597.916 303.103.924Canlı Varlıklar12 3.814.567 3.047.901 4.209.447Peşin Ödenmiş Giderler5.172.751 7.605.012 2.781.682İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 5.172.751 7.605.012 2.781.682Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 601.656 507.116 5.854.147Diğer Dönen Varlıklar86.908.256 72.600.809 49.902.738İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar23 86.908.256 72.600.809 49.902.738ARA TOPLAM731.777.880 623.370.937 550.854.553TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR731.777.880 623.370.937 550.854.553DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 0 5.962.871 9.650.000Diğer Alacaklar155.520 187.210 132.990İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 155.520 187.210 132.990Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar15 161.886.255 166.386.966 159.847.474Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 66.075.000 60.500.000 58.000.000Maddi Duran Varlıklar17 487.389.051 428.973.447 337.424.407Arazi ve Arsalar4.765.171 4.765.171 4.765.171Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri52.899.163 57.809.677 52.935.592Binalar83.534.148 70.976.352 60.826.675Tesis, Makine ve Cihazlar290.501.189 275.108.716 150.726.374Taşıtlar2.032.409 2.088.021 1.554.950Mobilya ve Demirbaşlar5.827.351 7.394.385 7.718.840Özel Maliyetler6.423 8.258 0Yapılmakta Olan Yatırımlar47.823.197 10.822.867 58.896.805Kullanım Hakkı Varlıkları18 947.363 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 9.994.902 6.369.506 3.357.317Bilgisayar Yazılımları301.389 5.039 16.242Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri9.475.815 6.112.551 2.886.289Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar217.698 251.916 454.786Peşin Ödenmiş Giderler13 34.666.257 6.142.314 8.623.313İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 34.666.257 6.142.314 8.623.313Ertelenmiş Vergi Varlığı30 37.422.737 38.117.873 15.733.275TOPLAM DURAN VARLIKLAR798.537.085 712.640.187 592.768.776TOPLAM VARLIKLAR1.530.314.965 1.336.011.124 1.143.623.329KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar384.853.677 318.096.151 210.823.715İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar384.853.677 318.096.151 210.823.715Banka Kredileri8 384.853.677 318.096.151 210.823.715Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 148.034.318 129.548.095 109.158.744İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 148.034.318 129.548.095 109.158.744Banka Kredileri143.584.954 126.895.872 106.070.257Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.865.231 2.652.223 3.088.487Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları584.133 0 0Ticari Borçlar267.149.534 175.216.695 113.451.488İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-7. 0 6.741.396 56.905İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 267.149.534 168.475.299 113.394.583Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 13.910.161 16.307.751 14.843.236Diğer Borçlar2.452.989 56.160.052 37.998.083İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-9. 85.050 48.673.689 35.611.926İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.367.939 7.486.363 2.386.157Türev Araçlar0 44.900 770.333Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 0 44.900 770.333Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 4.032.874 3.848.745 6.477.159İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 4.032.874 3.848.745 6.477.159Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 0 356.393 4.236.865Kısa Vadeli Karşılıklar7.172.800 4.454.740 2.544.407Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 6.735.719 3.897.322 2.125.159Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 437.081 557.418 419.248ARA TOPLAM827.606.353 704.033.522 500.304.030TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER827.606.353 704.033.522 500.304.030UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 468.143.313 393.782.034 314.743.532İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar468.143.313 393.782.034 314.743.532Banka Kredileri8 464.022.276 389.292.689 314.600.926Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.659.549 4.489.345 142.606Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar461.488 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0 207.724İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 0 0 207.724Uzun Vadeli Karşılıklar48.560.363 35.840.240 31.436.701Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 48.560.363 35.840.240 31.436.701Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 4.942.583 3.322.215 790.451TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER521.646.259 432.944.489 347.178.408TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.349.252.612 1.136.978.011 847.482.438ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar196.126.309 209.759.217 297.093.659Ödenmiş Sermaye24,1. 250.000.000 250.000.000 250.000.000Sermaye Düzeltme Farkları24,2. 485.133 485.133 485.133Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi3 -25.567.435 -25.567.435 -25.567.435Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-28.816 239.108 878.779Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-28.816 239.108 878.779Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -28.816 239.108 878.779Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.460.462 10.209.777 10.209.777Yasal Yedekler24,4. 10.460.462 10.209.777 10.209.777Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24,5. -25.858.051 61.087.405 8.929.682Net Dönem Karı veya Zararı-13.364.984 -86.694.771 52.157.723Kontrol Gücü Olmayan Paylar24,6. -15.063.956 -10.726.104 -952.768TOPLAM ÖZKAYNAKLAR181.062.353 199.033.113 296.140.891TOPLAM KAYNAKLAR1.530.314.965 1.336.011.124 1.143.623.329Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 1.460.741.970 1.162.330.679Satışların Maliyeti25 -1.308.844.129 -995.919.908TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)151.897.841 166.410.771BRÜT KAR (ZARAR)151.897.841 166.410.771Genel Yönetim Giderleri26 -24.053.919 -22.821.845Pazarlama Giderleri26 -38.070.654 -29.497.421Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -4.321.458 -3.250.180Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 44.008.901 62.865.816Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -27.749.123 -37.052.467ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)101.711.588 136.654.674Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 15.605.345 113.808Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 -354.381 -8.130.578Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar28 7.019.289 6.539.492FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)123.981.841 135.177.396Finansman Gelirleri29 59.025.819 149.063.659Finansman Giderleri29 -198.326.629 -402.576.361SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-15.318.969 -118.335.306Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.382.761 19.337.059Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 0 -356.393Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 -2.382.761 19.693.452SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-17.701.730 -98.998.247DÖNEM KARI (ZARARI)-17.701.730 -98.998.247Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar25 -4.336.746 -12.303.476Ana Ortaklık Payları-13.364.984 -86.694.771Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 31 -0,05350000 -0,34680000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-269.030 -637.531Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-269.030 -637.531Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri67.257 159.382Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-336.287 -796.913Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-269.030 -637.531TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-17.970.760 -99.635.778Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-4.337.852 -12.301.336Ana Ortaklık Payları-13.632.908 -87.334.442http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823690BIST