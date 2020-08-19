***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24 250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 95.896.998 -72.953.293 258.310.288 -10.726.104 247.584.184Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 -34.809.593 -13.741.478 -48.551.071 0 -48.551.071Düzeltmelerden Sonraki Tutar250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 61.087.405 -86.694.771 209.759.217 -10.726.104 199.033.113Transferler24 0 0 0 250.685 -86.945.456 86.694.771 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -799.015 0 -45.185.672 -45.984.687 -3.905.243 -49.889.930Dönem Karı (Zararı)24 0 0 0 0 -45.185.672 -45.185.672 -3.899.902 -49.085.574Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)24 0 0 0 -799.015 -799.015 -5.341 -804.356Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler24 250.000.000 485.133 -25.567.435 -559.907 10.460.462 -25.858.051 -45.185.672 163.774.530 -14.631.347 149.143.183Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24 250.000.000 485.133 -25.567.435 -28.816 10.460.462 -25.858.051 -13.364.984 196.126.309 -15.063.956 181.062.353Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler24 -13.364.984 13.364.984 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.972.740 -112.072.066 -110.099.326 -8.459.440 -118.558.766Dönem Karı (Zararı)24 -112.072.066 -112.072.066 -8.464.134 -120.536.200Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)24 1.972.740 1.972.740 4.694 1.977.434Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler24 250.000.000 485.133 -25.567.435 1.943.924 10.460.462 -39.223.035 -112.072.066 86.026.983 -23.523.396 62.503.587Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-84.216.452 -74.912.402Dönem Karı (Zararı)-120.536.200 -49.085.574Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-120.536.200 -49.085.574Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler149.576.601 77.739.430Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 18.679.297 15.880.065Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-16.949 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -16.949 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.727.533 6.761.200Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21-26.2-26.3 9.262.959 4.797.376Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 48.174 -229.372Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21 -583.600 2.193.196Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.686.776 3.949.673Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8-30. 7.002.218 4.287.262Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri27,2. 3.049.703 4.229.259Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri27,1. -4.365.145 -4.566.848Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler134.616.038 56.194.723Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler27.525 168.196Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10-29. 27.525 168.196Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-4.678.175 -2.280.113İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler15 -4.678.175 -2.280.113Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 -13.465.444 -2.934.314İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-114.216.031 -103.550.511Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 0 6.668.303Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-52.248.063 21.818.130İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6-7. -3.387.020 13.065.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -48.861.043 8.752.630Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.945.037 -20.129.305İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-9. 6.367.331 -4.328.853İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9-14-23. -11.312.368 -15.800.452Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -74.627.473 -140.523.691Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)12 3.230.128 2.512.177Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 6.323.636 -16.843.658Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-36.224.901 42.281.315İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6-7. 116.417 -6.633.643İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -36.341.318 48.914.958Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 4.970.303 3.051.903Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler35.915.339 -909.528İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-9. 21.352.008 4.530.265İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 14.563.331 -5.439.793Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 3.390.037 -1.476.157Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-85.175.630 -74.896.655Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 959.178 -15.747YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-101.704.123 -4.912.108Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 8.987.541Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 0 8.987.541Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-101.654.123 -25.409.649Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -101.555.239 -23.188.732Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -98.884 -2.220.917Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -50.000 -10.000Alınan Temettüler29 0 11.520.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI172.952.360 55.682.301Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri570.389.999 410.634.010Kredilerden Nakit Girişleri570.389.999 410.634.010Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-396.608.855 -354.166.722Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-396.285.669 -353.724.014Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 -323.186 -442.708Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -828.784 -784.987YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.968.215 -24.142.209NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.968.215 -24.142.209DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 30.933.504 30.662.280DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 17.965.289 6.520.071Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 17.965.289 30.933.504Ticari Alacaklar173.454.741 124.239.432İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-7. 49.423.207 46.036.187İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 124.031.534 78.203.245Diğer Alacaklar16.838.235 13.888.782İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-9. 0 6.367.331İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 16.838.235 7.521.451Stoklar11 540.846.405 466.218.932Canlı Varlıklar12 584.439 3.814.567Peşin Ödenmiş Giderler6.745.583 5.172.751İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 6.745.583 5.172.751Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 665.497 601.656Diğer Dönen Varlıklar88.875.770 86.908.256İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar23 88.875.770 86.908.256ARA TOPLAM845.975.959 731.777.880TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR845.975.959 731.777.880DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar119.749 155.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 119.749 155.520Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar15 166.564.430 161.886.255Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 66.125.000 66.075.000Maddi Duran Varlıklar17 571.263.595 487.389.051Arazi ve Arsalar4.765.171 4.765.171Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri61.479.215 52.899.163Binalar82.503.111 83.534.148Tesis, Makine ve Cihazlar376.776.654 290.501.189Taşıtlar2.004.610 2.032.409Mobilya ve Demirbaşlar5.215.406 5.827.351Özel Maliyetler5.505 6.423Yapılmakta Olan Yatırımlar38.513.923 47.823.197Kullanım Hakkı Varlıkları18 624.414 947.363Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 9.418.133 9.994.902Bilgisayar Yazılımları248.314 301.389Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri9.029.709 9.475.815Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar140.110 217.698Peşin Ödenmiş Giderler13 26.769.789 34.666.257İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 26.769.789 34.666.257Ertelenmiş Vergi Varlığı30 53.630.663 37.422.737TOPLAM DURAN VARLIKLAR894.515.773 798.537.085TOPLAM VARLIKLAR1.740.491.732 1.530.314.965KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar356.651.193 384.853.677İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar356.651.193 384.853.677Banka Kredileri8 356.651.193 384.853.677Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları195.597.303 148.034.318İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları195.597.303 148.034.318Banka Kredileri8 190.591.969 143.584.954Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 4.512.938 3.865.231Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 492.396 584.133Ticari Borçlar226.559.488 267.149.534İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-7. 116.417 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 226.443.071 267.149.534Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 18.880.464 13.910.161Diğer Borçlar38.368.328 2.452.989İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-9. 21.437.058 85.050İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 16.931.270 2.367.939Türev Araçlar27.525 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 27.525 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 7.422.911 4.032.874İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 7.422.911 4.032.874Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 959.178 0Kısa Vadeli Karşılıklar6.637.374 7.172.800Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 6.152.119 6.735.719Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 485.255 437.081ARA TOPLAM851.103.764 827.606.353TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER851.103.764 827.606.353UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 763.353.428 468.143.313İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar763.353.428 468.143.313Banka Kredileri8 760.940.331 464.022.276Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 2.183.058 3.659.549Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar8 230.039 461.488Uzun Vadeli Karşılıklar55.845.888 48.560.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 55.845.888 48.560.363Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 7.685.065 4.942.583TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER826.884.381 521.646.259TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.677.988.145 1.349.252.612ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar86.026.983 196.126.309Ödenmiş Sermaye24,1. 250.000.000 250.000.000Sermaye Düzeltme Farkları24,2. 485.133 485.133Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi3 -25.567.435 -25.567.435Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.943.924 -28.816Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.943.924 -28.816Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24,3. 1.943.924 -28.816Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.460.462 10.460.462Yasal Yedekler24,4. 10.460.462 10.460.462Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24,5. -39.223.035 -25.858.051Net Dönem Karı veya Zararı-112.072.066 -13.364.984Kontrol Gücü Olmayan Paylar24,6. -23.523.396 -15.063.956TOPLAM ÖZKAYNAKLAR62.503.587 181.062.353TOPLAM KAYNAKLAR1.740.491.732 1.530.314.965Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25,1. 622.918.851 561.781.628 290.941.114 313.886.347Satışların Maliyeti25,2. -536.912.274 -491.365.074 -230.738.519 -282.249.597TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)86.006.577 70.416.554 60.202.595 31.636.750BRÜT KAR (ZARAR)86.006.577 70.416.554 60.202.595 31.636.750Genel Yönetim Giderleri26,3. -16.253.900 -11.465.969 -7.960.813 -4.413.508Pazarlama Giderleri26,2. -18.019.950 -13.814.568 -8.980.153 -6.748.166Araştırma ve Geliştirme Giderleri26,1. -952.111 -2.741.871 0 -2.480.867Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27,1. 24.224.273 20.339.157 10.811.765 8.300.453Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27,2. -25.189.222 -19.709.332 -3.060.817 -10.429.846ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)49.815.667 43.023.971 51.012.577 15.864.816Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28,1. 8.200 2.185.812 3.300 2.185.636Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28,2. 0 -700.214 0 -688.830Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar28,3. 4.678.175 2.280.113 1.238.880 1.100.517FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)54.502.042 46.789.682 52.254.757 18.462.139Finansman Gelirleri29,1. 7.919.913 6.726.125 4.442.935 3.394.952Finansman Giderleri29,2. -195.958.779 -104.993.960 -96.554.693 -45.516.835SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-133.536.824 -51.478.153 -39.857.001 -23.659.744Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri13.000.624 2.392.579 -1.790.841 -236.979Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -959.178 -340.646 -508.799 -340.646Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 13.959.802 2.733.225 -1.282.042 103.667SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-120.536.200 -49.085.574 -41.647.842 -23.896.723DÖNEM KARI (ZARARI)-120.536.200 -49.085.574 -41.647.842 -23.896.723Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar24,6. -8.464.134 -3.899.902 -2.837.895 -1.408.931Ana Ortaklık Payları-112.072.066 -45.185.672 -38.809.947 -22.487.792Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 31 -0,44830000 -0,18070000 -0,15520000 -0,09000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.977.434 -804.356 847.487 -937.842Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.977.434 -804.356 847.487 -937.842Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-494.358 201.089 -211.872 234.460Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi2.471.792 -1.005.445 1.059.359 -1.172.302Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.977.434 -804.356 847.487 -937.842TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-118.558.766 -49.889.930 -40.800.355 -24.834.565Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-8.459.440 -3.905.243 -2.836.205 -1.416.919Ana Ortaklık Payları-110.099.326 -45.984.687 -37.964.150 -23.417.646http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870157BIST