***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 04.06.2021Genel Kurul Tarihi 28.06.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.06.2021Ülke TürkiyeŞehir DENİZLİİlçe SARAYKÖYAdres CUMHURİYET MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:242 SARAYKÖY/DENİZLİGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü maddesinin, Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4'üncü maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 14'üncü maddesinin tadil edilmesi ve ayrıca "Payların Devri" başlıklı maddenin 20'nci madde ve "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı maddenin 21'inci madde olarak Esas Sözleşme'ye eklenmesi ve mevcut esas sözleşmedeki "Yasal Hükümler" başlıklı 20'nci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesi ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21'inci maddenin numarasının 23 olarak değiştirilmesi ve ilgili maddenin tadil edilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması,4 - Dönem içerisinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine yapılacak atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,5 - Dilek ve Temenniler.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 28 HAZİRAN 2021 TARİHLİ ÖZEL KURUL TOPLANTISI İLAN METNİ.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.Madde 1- Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Cemal İpekoğlu'nun açılış konuşması ile başladı. Gündemin 1. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Cemal İPEKOĞLU oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Pelin ÜSTÜN'ü, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Özlem ALTUNBULAK'ı görevlendirdiğini belirtti.Toplantı Başkanı Cemal İPEKOĞLU elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi vermiştir.Madde 2- Gündemin 2. Maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.Madde 3- Gündemin 3. Maddesine geçildi. Esas Sözleşme değişiklik gerekçesi hakkında bilgi verilerek, Esas Sözleşme'nin 3, 4, 6, 14, 20, 21, 22 ve 23'üncü maddelerinin yeni metni okundu. Toplantı Başkanı Cemal İPEKOĞLU görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 08.06.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-7031 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.06.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00064707403 sayılı izin yazısı ile gerekli onayların alındığı şekilde ve aşağıda yer aldığı hali ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.Madde 4- Gündemin 4. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 24.04.2021 tarih ve 2021/25 sayılı toplantı kararı ile teklif edilen Sayın Işınsu KESTELLİ'nin görevinden ayrılması ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere, TTK'nin "Üyeliğin Boşalması" başlıklı 363. Maddesi gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve 4.3.6. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi bağımsız üyelik kriterlerinin tamamını taşıyan Sayın Yiğit ZABUNOĞLU'nun Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması" hususu oy birliği ile kabul edildi.Madde 5- Gündemin 5'inci maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU teşekkür ederek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını saat 11:01'de kapattı.Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Ticaret Bakanlığı temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 01.07.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağı 28062021.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Hazirun 2806 2021.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar28.06.2021 tarihinde yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 01.07.2021 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946237BIST