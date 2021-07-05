***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili ve İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 04.06.2021Genel Kurul Tarihi 28.06.2021Genel Kurul Saati 09:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.06.2021Ülke TürkiyeŞehir DENİZLİİlçe SARAYKÖYAdres Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 242 Sarayköy/DenizliGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü maddesinin, Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4'üncü maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 14'üncü maddesinin tadil edilmesi ve ayrıca "Payların Devri" başlıklı maddenin 20'nci madde ve "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı maddenin 21'inci madde olarak Esas Sözleşme'ye eklenmesi ve mevcut esas sözleşmedeki "Yasal Hükümler" başlıklı 20'nci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesi ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21'inci maddenin numarasının 23 olarak değiştirilmesi ve ilgili maddenin tadil edilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması,4 - Dönem içerisinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine yapılacak atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması5 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 28 HAZİRAN 2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI İLAN METNİ.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Madde 1- Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Cemal İpekoğlu'nun açılış konuşması ile başladı. Gündemin 1. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Cemal İPEKOĞLU oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Pelin ÜSTÜN'ü, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Özlem ALTUNBULAK'ı görevlendirdiğini belirtti.Toplantı Başkanı Cemal İPEKOĞLU elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi vermiştir.Madde 2- Gündemin 2. Maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.Madde 3- Gündemin 3. Maddesine geçildi. Esas Sözleşme değişiklik gerekçesi hakkında bilgi verilerek, Esas Sözleşme'nin 3, 4, 6, 14, 20, 21, 22 ve 23'üncü maddelerinin yeni hali okundu. Toplantı Başkanı Cemal İPEKOĞLU görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 08.06.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-7031 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.06.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00064707403 sayılı izin yazısı ile gerekli onayların alındığı şekilde ve aşağıda yer aldığı hali ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.Madde 4- Gündemin 4. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 24.04.2021 tarih ve 2021/25 sayılı toplantı kararı ile teklif edilen, Sayın Işınsu KESTELLİ'nin görevinden ayrılması ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere, TTK'nin "Üyeliğin Boşalması" başlıklı 363. Maddesi gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve 4.3.6. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi bağımsız üyelik kriterlerinin tamamını taşıyan Sayın Yiğit ZABUNOĞLU'nun Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması" hususu oy birliği ile kabul edildi.Madde 5- Gündemin 5'inci maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU teşekkür ederek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını saat 10:48'de kapattı.Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Ticaret Bakanlığı temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 01.07.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurulu Hazirun 2806 2021.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Olağanüstü Genel Kurulu Toplantı Tutanağı 28062021.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar28.06.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 01.07.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 05.07.2021 tarih ve 10363 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946239BIST