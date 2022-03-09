***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.03.2022 01:21
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısına Çağrı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 08.03.2022
Genel Kurul Tarihi 30.03.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir DENİZLİ
İlçe SARAYKÖY
Adres Cumhuriyet Mah.Yeni Sığma Asfatlı /15 Sk. No:1/12 20300 Sarayköy/Denizli
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Esas Sözleşme'nin 7'nci maddesi gereğince Genel Kurulca seçilecek olan Yönetim Kurulu üyesi adaylarının tespit edilmesi,
4 - Dilek ve Temenniler.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 30 MART 2022 TARİHLİ 2021 YILI İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULUNA DAVET.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Mart 2022 Çarşamba Günü saat 10:00'da Cumhuriyet Mah.Yeni Sığma Asfatlı /15 Sk. No:1/12 20300 Sarayköy/Denizli olan fabrika adresinde yapılacaktır.
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'na ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren ilan metni ve bilgilendirme dökümanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008599
BIST