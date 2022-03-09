***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısına ÇağrıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 08.03.2022Genel Kurul Tarihi 30.03.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2022Ülke TürkiyeŞehir DENİZLİİlçe SARAYKÖYAdres Cumhuriyet Mah.Yeni Sığma Asfatlı /15 Sk. No:1/12 20300 Sarayköy/DenizliGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - Esas Sözleşme'nin 7'nci maddesi gereğince Genel Kurulca seçilecek olan Yönetim Kurulu üyesi adaylarının tespit edilmesi,4 - Dilek ve Temenniler.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 30 MART 2022 TARİHLİ 2021 YILI İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULUNA DAVET.pdf - İlan MetniEk Açıklamalarİmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Mart 2022 Çarşamba Günü saat 10:00'da Cumhuriyet Mah.Yeni Sığma Asfatlı /15 Sk. No:1/12 20300 Sarayköy/Denizli olan fabrika adresinde yapılacaktır.İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'na ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren ilan metni ve bilgilendirme dökümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008599BIST