***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 10'uncu maddesi hükmü gereğince hazırlanan "2021 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi gereğince Şirketimizin ilişkili taraflarından Osman Akça Tarım Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan yaygın ve süreklilik arz eden satış işlemlerinin 2021 hesap döneminde Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazla bir orana ulaşması öngörüldüğünden hazırlanan işbu raporda Osman Akça Tarım Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Saygılarımızla .http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941420BIST