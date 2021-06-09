***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
09.06.2021 17:08
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 10'uncu maddesi hükmü gereğince hazırlanan "2021 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi gereğince Şirketimizin ilişkili taraflarından Osman Akça Tarım Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan yaygın ve süreklilik arz eden satış işlemlerinin 2021 hesap döneminde Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazla bir orana ulaşması öngörüldüğünden hazırlanan işbu raporda Osman Akça Tarım Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Saygılarımızla .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941420
BIST
17:131.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,01
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
17:138,5868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0184
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
17:1310,4818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
17:13522,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,59
|Açılış
|: 522,16
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler17:13
|ATATP
|35,12
|89.535.595
|% 9,96
|
|MZHLD
|43,74
|2.584.926
|% 9,95
|
|SEKUR
|24,54
|6.853.023
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.485.033
|% 9,93
|
|GSDDE
|6,10
|3.943.997
|% 9,91
|
|EUKYO
|5,73
|3.986.655
|% -6,83
|
|NUGYO
|11,93
|8.407.308
|% -6,43
|
|SANFM
|14,14
|3.539.681
|% -6,36
|
|AVTUR
|3,17
|9.193.625
|% -5,93
|
|UFUK
|14,94
|49.737
|% -5,50
|
|THYAO
|14,62
|1.434.497.718
|% 0,97
|
|GARAN
|8,31
|750.231.269
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,04
|701.097.921
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,74
|632.627.157
|% -0,13
|
|KOZAL
|125,90
|387.120.812
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,04
|701.097.921
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,28
|274.433.367
|% 1,33
|
|GSDHO
|2,06
|215.553.570
|% 5,10
|
|THYAO
|14,62
|1.434.497.718
|% 0,97
|
|GARAN
|8,31
|750.231.269
|% 0,12
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5849
|8,5868
|% -0,21
|
|Euro
|10,4782
|10,4818
|% 0,01
|
|Sterlin
|12,0859
|12,1465
|% -0,47
|
|Frank
|9,5569
|9,6145
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2795
|2,2909
|% -0,36
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-0,24
|
|Altın Gr.
|522
|523
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|3.462
|3.514
|-2,00
|
|Tam
|3.440
|3.527
|-7,66
|
|Yarım
|1.663
|1.706
|-3,70
|
|Çeyrek
|834
|853
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,83
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,70
|0,06
|
|B. Petrol
|72,76
|72,76
|0,54
|
Seans Raporu
17:13
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-
17:26YESIL
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 762, 535 adet işlem
-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 43 artarak (% 0.16 ) 1, 550
-
17:25BAYRK
Yüzde 6.15 oranında artışla 12.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 844 adet işlem
-
17:23BAYRK
Yüzde 5.98 oranında artışla 12.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 624, 819 adet işlem
-
17:22ARDYZ
Yüzde 4.21 oranında artışla 52.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 009, 036 adet işlem