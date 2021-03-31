Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.03.2021 15:10


Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDRS00020 0 0
B Grubu, MNDRS, TRAMNDRS91B0 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU 2020.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 250.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 10.147.244,55
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyazlı Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -110.290.624 35.188.611,19
4. Vergiler ( - ) 18.231.931 0
5. Net Dönem Kârı -94.124.331 35.188.611,19
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 -102.055.442,09
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.719.908
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0
B Grubu 0 0
TOPLAM 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International) tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre ana ortak payına düşen 94.124.331.-TL "Dönem Zararı" oluşmuştur. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 35.188.611,19 TL "Dönem Karı" oluşmuştur. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2020 hesap dönemine ilişkin olarak zarar nedeniyle herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922141


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:341.397
Değişim :  0,11% |  1,51
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.396  
En Yüksek
1.404 En Düşük
1.391
BIST En Aktif Hisseler15:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LINK 40,70 31.602.725 % 10,00  
ALCAR 412,60 30.443.616 % 10,00  
TGSAS 17,93 21.151.603 % 10,00  
RODRG 22,22 2.181.871 % 10,00  
BTCIM 15,97 15.950.889 % 9,99  
daha fazla
15:34 Alış Satış %  
Dolar 8,2615 8,2669 % -0,68  
Euro 9,7136 9,7315 % -0,44  
Sterlin 11,3531 11,4100 % -0,53  
Frank 8,7337 8,7863 % -0,83  
Riyal 2,1995 2,2105 % -0,69  
daha fazla
15:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.684 1.684 -1,41  
Altın Gr. 449 449 -2,49  
Cumhuriyet 2.974 3.019 -4,00  
Tam 2.959 3.036 -5,09  
Yarım 1.430 1.469 -2,46  
Çeyrek 717 734 -1,23  
Gümüş.Ons 24,00 24,04 0,00  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 -0,03  
B. Petrol 64,18 64,18 0,01  
Seans Raporu 15:34
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru