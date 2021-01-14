***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin UzatılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimizin 14.01.2021 tarih ve 2021/03 Yönetim Kurulu Toplantısında Özetle- Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle 2021-2025 (5 yıl) yılları için geçerli olacak şekilde süre uzatımına ve bu kapsamda Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,- Bu hususa ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına,Karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 14012021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902264BIST