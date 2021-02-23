***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.02.2021 19:38
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması ve Tavan Artışı için SPK'ya Başvurulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 23.02.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Şirket'in 500.000.000 TL olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 1.250.000.000 TL'ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ve buna ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesine yönelik 29.01.2021 tarihli kararı uyarınca, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.02.2021 tarihinde (bugün) başvurulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 29012021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912003
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|PGSUS
|84,15
|1.098.763.379
|% 10,00
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|SAYAS
|19,27
|55.134.762
|% 9,99
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|KRGYO
|7,71
|62.327.611
|% 9,99
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|LINK
|46,96
|140.922.565
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|KSTUR
|286,50
|3.347.911
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|INVEO
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|75.468.478
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|TKNSA
|18,09
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|% -10,00
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|GLBMD
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|ARTI
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|SODSN
|41,80
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|PETKM
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|THYAO
|13,02
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|SASA
|36,32
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|GUBRF
|82,25
|1.783.810.364
|% 4,98
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|KOZAL
|133,40
|1.712.804.298
|% -3,68
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|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 6,05
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|EKGYO
|2,34
|1.097.150.943
|% -3,70
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|TSKB
|1,80
|664.508.006
|% 1,12
|
|IHLAS
|0,99
|370.951.027
|% -9,17
|
|SKBNK
|1,43
|459.510.604
|% -3,38
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|18:05
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|Dolar
|7,0750
|7,0805
|% 0,85
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|Euro
|8,5963
|8,6033
|% 0,83
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|Sterlin
|9,9602
|10,0102
|% 1,25
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|Frank
|7,8265
|7,8736
|% 0,38
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|Riyal
|1,8845
|1,8940
|% 1,01
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|1.807
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|411
|411
|2,53
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|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
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|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
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|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
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|Çeyrek
|659
|674
|5,80
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|Gümüş.Ons
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|Gümüş Gr.
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|6,28
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