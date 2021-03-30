***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması ve Tavan Artışına İlişkin SPK'ya Başvuru SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Esas sözleşme tadil tasarısında yapılan değişiklik üzerine düzeltilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.03.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 29.03.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 30.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin ana ortağı Akça Holding A.Ş.'nin elinde bulunan Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinin %26'sını temsil eden 65.000.000 TL nominal değerli B grubu paylarının Borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan pay satış bilgi formunun Kurul tarafından onaylanmasının ardından ilgili paylar 16.03.2021 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmüştür. Bu çerçevede Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin yeniden tadil edilmesi ve uygun görüş almak için EPDK'ya yeniden gönderilmesi gereği doğmuştur. Bu nedenle Yönetim Kurulumuzun 29.03.2021 tarih ve 2021/15 sayılı toplantısında SPK başvurumuzda yer alan 14.01.2021 ve 29.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararlarımızın ekindeki Esas Sözleşme Tadil Tasarılarının geri çekilmesine karar verilmiştir.Kayıtlı sermaye tavanı süremizin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanımızın 1.250.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin süreç devam etmekte olup, buna ilişkin olarak ve yukarıda açıklanan sebepler ile 29.03.2021 tarih ve 2021/16 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.Söz konusu Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 29.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuş ve 30.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921827BIST