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***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.03.2021 16:12



***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması ve Tavan Artışına İlişkin SPK'ya Başvuru Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Esas sözleşme tadil tasarısında yapılan değişiklik üzerine düzeltilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.03.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 29.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin ana ortağı Akça Holding A.Ş.'nin elinde bulunan Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinin %26'sını temsil eden 65.000.000 TL nominal değerli B grubu paylarının Borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan pay satış bilgi formunun Kurul tarafından onaylanmasının ardından ilgili paylar 16.03.2021 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmüştür. Bu çerçevede Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin yeniden tadil edilmesi ve uygun görüş almak için EPDK'ya yeniden gönderilmesi gereği doğmuştur. Bu nedenle Yönetim Kurulumuzun 29.03.2021 tarih ve 2021/15 sayılı toplantısında SPK başvurumuzda yer alan 14.01.2021 ve 29.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararlarımızın ekindeki Esas Sözleşme Tadil Tasarılarının geri çekilmesine karar verilmiştir.
Kayıtlı sermaye tavanı süremizin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanımızın 1.250.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin süreç devam etmekte olup, buna ilişkin olarak ve yukarıda açıklanan sebepler ile 29.03.2021 tarih ve 2021/16 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 29.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuş ve 30.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921827


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