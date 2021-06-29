***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiBulunmamaktadır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiŞirketimizin 29.03.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Azalığa Sn. Rıza Akça'nın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Murahhas Azalığa Sn. Ahmet Bilge Göksan'ın seçilmelerine karar verilmiştir. Hazırlanan imza sirküleri ile Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin 3 farklı kademede yetki devri yapılmıştır. Söz konusu yekiler Yönetim Kurulu İç Yönergesinde tanımlanmıştır.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu /BÖLÜM III - YÖNETİM KURULU/3.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol MekanizmasıYönetim kurulu başkanının adıRıza Akçaİcra başkanı / genel müdürün adıAli AtlamazYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıKurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYoktur.Kadın üyelerin sayısı ve oranıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944857BIST