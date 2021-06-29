***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
29.06.2021 17:12
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Şirketimizin 29.03.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Azalığa Sn. Rıza Akça'nın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Murahhas Azalığa Sn. Ahmet Bilge Göksan'ın seçilmelerine karar verilmiştir. Hazırlanan imza sirküleri ile Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin 3 farklı kademede yetki devri yapılmıştır. Söz konusu yekiler Yönetim Kurulu İç Yönergesinde tanımlanmıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
1
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu /BÖLÜM III - YÖNETİM KURULU/3.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim kurulu başkanının adı
Rıza Akça
İcra başkanı / genel müdürün adı
Ali Atlamaz
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944857
BIST