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***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.11.2020 14:07
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***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Sermayesine %48 oranında iştirak ettiğimiz Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş. ("Aktur")'nin 03/11/2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında özetle     -Aktur gayrimenkul portföyünün operasyonel olarak daha etkin yönetilmesi amacıyla aktifinde kayıtlı arsa, yeraltı ve yerüstü düzenleri ve bina niteliğindeki taşınmazların, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. Maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179. Maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, yeni kurulacak anonim şirket niteliğindeki şirkete 30.09.2020 tarihli kayıtlı defter değerleri üzerinden kısmi bölünme suretiyle devredilmesine, -Aktur'un ortaklarının devredilen malvarlığı bölümlerinin karşılığında Şirketteki mevcut payları oranında yeni şirkette pay sahibi olmalarına, -Konuya ilişkin sermaye azaltımı ve kısmi bölünme hususlarının görüşülmesi için Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.   Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886106


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