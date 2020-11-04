***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2020 14:07
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesine %48 oranında iştirak ettiğimiz Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş. ("Aktur")'nin 03/11/2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında özetle -Aktur gayrimenkul portföyünün operasyonel olarak daha etkin yönetilmesi amacıyla aktifinde kayıtlı arsa, yeraltı ve yerüstü düzenleri ve bina niteliğindeki taşınmazların, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. Maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179. Maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, yeni kurulacak anonim şirket niteliğindeki şirkete 30.09.2020 tarihli kayıtlı defter değerleri üzerinden kısmi bölünme suretiyle devredilmesine, -Aktur'un ortaklarının devredilen malvarlığı bölümlerinin karşılığında Şirketteki mevcut payları oranında yeni şirkette pay sahibi olmalarına, -Konuya ilişkin sermaye azaltımı ve kısmi bölünme hususlarının görüşülmesi için Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886106
BIST
15:261.169
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 18,66
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.170
En Düşük
1.154
15:268,4327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0215
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
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8,5255
En Düşük
8,3862
15:269,8989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0575
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
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9,9546
En Düşük
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15:26517,78
En Yüksek
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|: 0,55%
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|Açılış
|: 517,78
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|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
509,33
BIST En Aktif Hisseler15:26
|PKENT
|715,10
|142.305
|% 10,00
|
|UFUK
|11,66
|95.597
|% 10,00
|
|KLGYO
|11,45
|29.650.223
|% 9,99
|
|EGEEN
|1.223,00
|62.434.072
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|26.455.808
|% 9,99
|
|EMNIS
|15,80
|485.392
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|4.006.230
|% -9,96
|
|UZERB
|32,90
|183.319
|% -9,96
|
|IZMDC
|21,18
|3.599.901
|% -9,95
|
|BRKO
|1,44
|2.205.023
|% -9,43
|
|GARAN
|6,97
|2.297.736.043
|% 0,29
|
|THYAO
|9,90
|986.584.351
|% 3,99
|
|KRDMD
|3,36
|850.842.979
|% 2,75
|
|SISE
|6,48
|845.190.457
|% 1,25
|
|TSKB
|2,14
|813.382.790
|% -6,96
|
|TSKB
|2,14
|813.382.790
|% -6,96
|
|GARAN
|6,97
|2.297.736.043
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,36
|850.842.979
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,33
|557.426.573
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,73
|323.297.181
|% 1,17
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4240
|8,4327
|% 0,26
|
|Euro
|9,8862
|9,8989
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,9745
|11,0295
|% 0,57
|
|Frank
|9,2282
|9,2837
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2442
|2,2554
|% 0,45
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|2,28
|
|Altın Gr.
|517
|517
|2,07
|
|Cumhuriyet
|3.432
|3.484
|-43,00
|
|Tam
|3.414
|3.502
|-35,40
|
|Yarım
|1.650
|1.694
|-17,12
|
|Çeyrek
|828
|847
|-8,57
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,53
|0,00
|
|B. Petrol
|40,77
|40,77
|1,06
|