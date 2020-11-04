***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesine %48 oranında iştirak ettiğimiz Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş. ("Aktur")'nin 03/11/2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında özetle -Aktur gayrimenkul portföyünün operasyonel olarak daha etkin yönetilmesi amacıyla aktifinde kayıtlı arsa, yeraltı ve yerüstü düzenleri ve bina niteliğindeki taşınmazların, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. Maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179. Maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, yeni kurulacak anonim şirket niteliğindeki şirkete 30.09.2020 tarihli kayıtlı defter değerleri üzerinden kısmi bölünme suretiyle devredilmesine, -Aktur'un ortaklarının devredilen malvarlığı bölümlerinin karşılığında Şirketteki mevcut payları oranında yeni şirkette pay sahibi olmalarına, -Konuya ilişkin sermaye azaltımı ve kısmi bölünme hususlarının görüşülmesi için Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886106BIST