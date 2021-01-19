***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2021 09:27
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
7,8779 MWp/6,200 MWe kurulu gücünde planlanan çatı üstü Güneş Enerjisi Santralı yatırımımız için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz teşvik müracaatı onaylanmış ve şirketimiz için 519231 nolu 24.335.467 TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Yatırımımızla ilgili olarak yararlanacağımız destek unsurları aşağıdaki gibidir - Gümrük Vergisi Muafiyeti - KDV İstisnası İşbu açıklama, 28.12.2020 tarihli duyurumuz ile ilgili olarak SPK'nın (II-15.1) Özel Durumlar Tebliğinin 23/7 maddesi kapsamında yapılmaktadır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903176
BIST
10:451.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 15,51
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.576
En Düşük
1.569
10:457,4597
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0134
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,4886
En Düşük
7,4408
10:459,0328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0032
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,0561
En Düşük
9,0058
10:45440,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,86
|Açılış
|: 440,06
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
439,90
BIST En Aktif Hisseler10:45
|KERVN
|1,65
|887.717
|% 10,00
|
|MERIT
|144,10
|1.433.219
|% 10,00
|
|TMPOL
|14,97
|13.042.650
|% 9,99
|
|SNKRN
|32,36
|393.530
|% 9,99
|
|KSTUR
|244,40
|708.027
|% 9,99
|
|TKURU
|297,00
|82.863
|% -10,00
|
|ATSYH
|9,00
|186.615
|% -5,26
|
|UMPAS
|2,76
|12.613
|% -4,17
|
|FORMT
|5,00
|2.414.030
|% -3,29
|
|KRVGD
|15,56
|86.708.990
|% -3,05
|
|SISE
|8,12
|1.017.603.505
|% 4,10
|
|THYAO
|13,60
|821.577.301
|% 2,80
|
|KRDMD
|7,25
|623.558.954
|% -0,28
|
|EKGYO
|2,50
|299.711.671
|% 0,00
|
|EREGL
|15,85
|216.414.959
|% -0,63
|
|SISE
|8,12
|1.017.603.505
|% 4,10
|
|EKGYO
|2,50
|299.711.671
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,25
|623.558.954
|% -0,28
|
|THYAO
|13,60
|821.577.301
|% 2,80
|
|YGYO
|2,17
|121.111.381
|% 9,60
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4553
|7,4597
|% -0,18
|
|Euro
|9,0279
|9,0328
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,1066
|10,1572
|% -0,25
|
|Frank
|8,3365
|8,3867
|% -0,31
|
|Riyal
|1,9815
|1,9915
|% -0,31
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,71
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,04
|
|B. Petrol
|55,30
|55,30
|0,55
|
Seans Raporu
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10:57PKART
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10:55
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10:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 23 artarak (% 0.89 ) 1, 394
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10:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, KLNMA, KSTUR, SNKRN, ACSEL, AGYO, TMPOL, YGYO, MERIT, TGSAS
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10:55
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