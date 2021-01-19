***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar7,8779 MWp/6,200 MWe kurulu gücünde planlanan çatı üstü Güneş Enerjisi Santralı yatırımımız için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz teşvik müracaatı onaylanmış ve şirketimiz için 519231 nolu 24.335.467 TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Yatırımımızla ilgili olarak yararlanacağımız destek unsurları aşağıdaki gibidir - Gümrük Vergisi Muafiyeti - KDV İstisnası İşbu açıklama, 28.12.2020 tarihli duyurumuz ile ilgili olarak SPK'nın (II-15.1) Özel Durumlar Tebliğinin 23/7 maddesi kapsamında yapılmaktadır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903176BIST