***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2022 17:03
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2022-30.06.2022 ara döneme ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuzda da belirttiğimiz üzere Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren, İzmir İli, Aliağa ve Bergama İlçelerindeki Akça RES tesisimiz için yapmış olduğumuz kapasite artırım başvurumuz sonucunda, şirketimize 07.07.2022 tarihinde tebliğ edilen EPDK Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı'nın 06.07.2022 tarih ve 11058-22 sayılı Kurul Kararı uyarınca 22,5 MWm/ 20 MWe olan toplam kurulu gücümüzün 36,9 MWm/29,6 MWe değerine çıkarılmasına karar verilmiştir. Kurul kararı neticesinde halihazırda faaliyet gösteren ve 5 adet rüzgar türbini bulunan Akça RES'e 3 adet yeni türbin eklenebilecektir. Bu kapsamda Akça RES tesisimizde 3 adet yeni rüzgar türbini kurulması için Nordex Şirketi ile sözleşme imzalanmıştır. Bu güç artırımın projelendirilmesi ve 2023 yılı içerisinde devreye alınması sonrası Akça RES tesisimizin üretimine ortalamada yıllık yaklaşık %53,7 bir katkı karbon azaltımına ise yıllık yaklaşık 19.316 ton ek fayda sağlanması beklenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074068
BIST
18:053.975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -2,50
|Açılış
|: 3.983
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|Önceki Kapanış
|: 3.978
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4.011
En Düşük
3.928
18:0518,5894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,6450
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|Önceki Kapanış
|: 18,6700
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18,6378
En Düşük
18,5316
18:0518,5342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,2025
|Açılış
|: 18,5400
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|Önceki Kapanış
|: 18,3900
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18,5773
En Düşük
18,2850
18:05988,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,81
|Açılış
|: 988,14
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|Önceki Kapanış
|: 986,33
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993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,95
|285.853.875
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|63.648.241
|% 10,00
|
|ULAS
|7,70
|10.196.363
|% 10,00
|
|DAPGM
|59,95
|96.657.702
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|7.089.999
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,78
|53.241.360
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|240.812.079
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|3.657.685
|% -9,99
|
|KUTPO
|55,25
|121.530.436
|% -9,94
|
|PENTA
|64,00
|106.418.847
|% -9,67
|
|THYAO
|100,50
|6.344.429.355
|% 1,01
|
|SISE
|33,82
|4.352.274.487
|% 4,19
|
|AKBNK
|15,52
|3.559.390.841
|% 0,39
|
|SASA
|105,00
|3.130.025.552
|% 5,00
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|SKBNK
|2,16
|1.284.358.084
|% 9,09
|
|TSKB
|3,18
|1.819.340.116
|% 9,66
|
|EKGYO
|4,53
|2.524.733.263
|% -2,16
|
|YKBNK
|9,52
|2.881.971.118
|% 1,60
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5894
|18,5968
|% 0,07
|
|Euro
|18,5187
|18,5347
|% 1,11
|
|Sterlin
|21,2588
|21,3654
|% 1,64
|
|Frank
|18,5755
|18,6874
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9298
|4,9545
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|3,58
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,96
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.660
|6.763
|-6,00
|
|Yarım
|3.245
|3.304
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.653
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,07
|
|B. Petrol
|91,88
|91,88
|0,67
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
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17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
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17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB