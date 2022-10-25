***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









[]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.01.2022-30.06.2022 ara döneme ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuzda da belirttiğimiz üzere Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren, İzmir İli, Aliağa ve Bergama İlçelerindeki Akça RES tesisimiz için yapmış olduğumuz kapasite artırım başvurumuz sonucunda, şirketimize 07.07.2022 tarihinde tebliğ edilen EPDK Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı'nın 06.07.2022 tarih ve 11058-22 sayılı Kurul Kararı uyarınca 22,5 MWm/ 20 MWe olan toplam kurulu gücümüzün 36,9 MWm/29,6 MWe değerine çıkarılmasına karar verilmiştir. Kurul kararı neticesinde halihazırda faaliyet gösteren ve 5 adet rüzgar türbini bulunan Akça RES'e 3 adet yeni türbin eklenebilecektir. Bu kapsamda Akça RES tesisimizde 3 adet yeni rüzgar türbini kurulması için Nordex Şirketi ile sözleşme imzalanmıştır. Bu güç artırımın projelendirilmesi ve 2023 yılı içerisinde devreye alınması sonrası Akça RES tesisimizin üretimine ortalamada yıllık yaklaşık %53,7 bir katkı karbon azaltımına ise yıllık yaklaşık 19.316 ton ek fayda sağlanması beklenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074068BIST