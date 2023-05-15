***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24 Kasım 2022 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, 4 ayrı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na önlisans başvurusunda bulunduğumuzu kamuoyu ile paylaşmıştık. Başvurularımız kapsamında 100 MW Akça Beyendik RES projesi için 11837-19 sayılı EPDK Kurul Kararı ile firmamıza ÖN/11837-19/05449 numaralı önlisans verilmiştir. Önlisans alınmış olan 100 MW Akça Beyendik RES projemizle ilgili olarak ilgili süreçler, yasal prosedürlere uygun olarak başlatılacaktır. Yukarıda belirtilenin dışındaki ön lisans başvurularımızın değerlendirme süreci devam etmekte olup, Şirketimize tebliğ edilen kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. İşbu açıklama II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 23/7 maddesi uyarınca bilgilendirme amacıyla yapılmıştır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151223BIST