***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.05.2023 10:12
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24 Kasım 2022 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, 4 ayrı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na önlisans başvurusunda bulunduğumuzu kamuoyu ile paylaşmıştık. Başvurularımız kapsamında 100 MW Akça Beyendik RES projesi için 11837-19 sayılı EPDK Kurul Kararı ile firmamıza ÖN/11837-19/05449 numaralı önlisans verilmiştir. Önlisans alınmış olan 100 MW Akça Beyendik RES projemizle ilgili olarak ilgili süreçler, yasal prosedürlere uygun olarak başlatılacaktır. Yukarıda belirtilenin dışındaki ön lisans başvurularımızın değerlendirme süreci devam etmekte olup, Şirketimize tebliğ edilen kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. İşbu açıklama II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 23/7 maddesi uyarınca bilgilendirme amacıyla yapılmıştır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151223
BIST
14:084.672
En Yüksek
|Değişim
|: -2,58%
|| -123,94
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
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4.700
En Düşük
4.475
14:0819,6682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
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|Açılış
|: 21,0000
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|Önceki Kapanış
|: 22,2000
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19,6769
En Düşük
19,3896
14:0821,4357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
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|Açılış
|: 22,7500
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|Önceki Kapanış
|: 24,0000
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21,5714
En Düşük
21,2169
14:081.272,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 7,54
|Açılış
|: 1.272,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.277,93
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler14:05
|FLAP
|5,83
|6.910.978
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|77.714
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|5.931.636
|% 9,98
|
|BEYAZ
|12,57
|14.195.822
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|254.164.167
|% -10,00
|
|BIMAS
|159,60
|1.373.850.027
|% -9,98
|
|GARAN
|29,80
|1.951.835.456
|% -9,97
|
|YKBNK
|10,47
|137.726.003
|% -9,97
|
|CCOLA
|256,40
|199.416.287
|% -9,97
|
|THYAO
|135,10
|4.542.082.104
|% 1,89
|
|EREGL
|31,42
|2.131.066.887
|% 2,01
|
|GARAN
|29,80
|1.951.835.456
|% -9,97
|
|ASELS
|43,62
|1.643.982.807
|% 5,72
|
|SAHOL
|38,96
|1.615.603.721
|% -7,94
|
|EKGYO
|6,30
|1.374.772.666
|% 9,57
|
|KRDMD
|16,25
|1.430.688.293
|% 5,86
|
|KOZAL
|18,15
|1.472.721.519
|% 7,52
|
|DOHOL
|8,00
|651.531.429
|% -9,60
|
|EREGL
|31,42
|2.131.066.887
|% 2,01
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6400
|19,6928
|% 0,66
|
|Euro
|21,3861
|21,4528
|% 1,00
|
|Sterlin
|24,5128
|24,6357
|% 0,98
|
|Frank
|21,8446
|21,9761
|% 0,64
|
|Riyal
|5,2261
|5,2523
|% 0,48
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.014
|3,36
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|8,19
|
|Cumhuriyet
|9.313
|9.454
|-649,00
|
|Tam
|9.240
|9.516
|-513,62
|
|Yarım
|4.568
|4.664
|-200,00
|
|Çeyrek
|2.277
|2.332
|-93,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,15
|15,17
|0,08
|
|B. Petrol
|74,36
|74,36
|0,19
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